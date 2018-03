Turecko ohlásilo dobytí Afrínu. Z oblasti prchají desetitisíce lidí

V Sýrii o víkendu pokračovaly boje o Afrín na severu země a východní Ghútu u Damašku. Z obou míst prchali civilisté po tisících. Turecko, které vede ofenzivu proti Afrínu od ledna, v neděli ohlásilo dobytí města. Místní správa ale tvrdí, že Kurdové, proti nimž se boj vede, mění strategii, ale budou bojovat dál. Damašek/Moskva/Ankara 17:52 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrští bojovníci podporovaní Tureckem u Afrínu | Foto: Khalil Ashawi | Zdroj: Reuters

Do východní Ghúty v neděli dorazil syrský prezident Bašár Asad. Setkal se s vojáky na bojové linii a fotografové ho zachytili mezi uniformovanými muži. Damašek chce vybojovat východní Ghútu jako poslední baštu opozice a radikálů v blízkosti hlavního města. Armáda ji obléhá od roku 2013. Minulý týden začala evakuace, na niž dohlíží kromě syrské armády i její spojenec Rusko. Jeho ministerstvo obrany oznámilo, že se v neděli evakuovalo na 25 000 lidí. Znamenalo by to, že od otevření humanitárního koridoru z východní Ghúty, která byla domovem 400 000 lidí, odešlo kolem 70 000 občanů.

Syria's Assad visits troops in Eastern Ghouta https://t.co/xIzf5bxP3q pic.twitter.com/ZNhj7In0gG — FRANCE 24 (@FRANCE24) 18. března 2018

Ještě masivnější exodus je hlášen z Afrínu, odkud podle sobotních zpráv odešlo na 150 000 lidí. Prchají před boji mezi tureckou armádou a jejími spojenci na jedné straně a kurdskými oddíly YPG na druhé.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v neděli oznámil, že centrum města je dobyto a zavlály nad ním turecké vlajky. Ankara si nepřeje přítomnost YPG u turecké hranice, protože kurdské oddíly označuje za teroristy.

Zprávy o situaci v Afrínu ale nejsou jasné. Podle jedněch je už dobyto celé město a v ulicích je vidět proturecké oddíly i s těžkou technikou. Erdogan řekl, že pokračuje odstraňování min a zbytků kurdských jednotek.

Kurdská správa města ale oznámila, že se Kurdové rozhodli ustoupit od přímého boje a přejít na gerilovou válku. „Naše jednotky jsou na celém území Afrínu. Budou útočit na pozice tureckého nepřítele a jeho žoldáků při každé příležitosti. Stanou se jejich trvalou noční můrou,“ sdělil člen afrínské správy. Město Afrín je stejnojmenné středisko příhraničního regionu, který ovládají Kurdové.

Boje ve východní Ghútě a v Afrínu neustaly a v sobotu bylo z obou míst hlášeno na 40 mrtvých. Ve východní Ghútě vládní jednotky v sobotu dobyly město Kafr Batna a část Sakby. Povstalci tak utrpěli velkou porážku, neboť tato města patřila k jejich největším baštám. Rebelové ovládají jen cíp východní Ghúty, uvedla agentura AP.

V neděli dala syrská armáda podle státní televize povstalcům ultimátum odejít z Harasty do odpoledne. Harasta je nejmenší ze tří částí, na něž se postupující armádě podařilo východní Ghútu rozdělit. Žije tam asi 20 000 lidí, kteří se ocitli v izolaci.