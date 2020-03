Erdogan nabádá Turky k ‚dobrovolné karanténě‘. V zemi je bezmála šest tisíc nakažených koronavirem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek kvůli šíření nákazy koronavirem vyzval obyvatele Turecka, aby zůstali v „dobrovolné karanténě“ a nechodili ven, pokud nemusí. Oznámil rovněž, že jeho země zastaví mezinárodní leteckou dopravu, informovala agentura Reuters. Turecko už v předchozích týdnech přerušilo kvůli pandemii koronaviru letecké spojení s desítkami zemí. Ankara 23:03 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil také zřízení krizových výborů v některých oblastech | Foto: Daniel Leal-Olivas | Zdroj: Reuters

Turecký prezident vyzval v pátek více než 80 milionů obyvatel země, aby zůstali doma a chodili ven je v nejnutnějších případech. „Jde o dobrovolnou karanténu. Co to znamená? To znamená: nechoďte z domu,“ řekl Erdogan. Dodal ale, že lidé mají doma i v práci mezi sebou dodržovat bezpečnou vzdálenost, nepoužívat veřejnou dopravu, když nemusí, a nemají chodit ven, s výjimkou cest k lékaři či na nákup.

Erdogan také oznámil, že ve 30 metropolitních provinciích z celkem osmi desítek provincií v zemi budou zřízeny krizové výbory, které v případě nutnosti přijmou opatření proti šíření koronaviru.

V Turecku se k pátečnímu datu objevilo 5698 případů nákazy koronavirem, potvrdil ministr zdravotnictví Fahrettin Koca. Počet obětí z řad infikovaných podle něj za poslední den vzrostl o 17 na celkových 92.

Turecko už v předchozích týdnech přijalo řadu opatření proti šíření koronaviru, volný pohyb lidí zatím výrazně neomezilo. Uzavřelo ale školy, bary či diskotéky, zakázalo náboženská shromáždění a odložilo sportovní utkání. Postupně také země rozšířila seznam zemí, s nimiž Ankara přerušila letecké spojení. Minulý týden jich bylo sedm desítek, včetně Česka.

