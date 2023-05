‚Turecký Gándhí‘ přitvrdil rétoriku. Lídr opozice v prezidentském boji s Erdoganem zvedl téma migrantů

Na videu nazvaném Rozhodněte se pro Turecko Kilicdaroglu rovněž obvinil Erdogana, že se zaprodává Rusku, a kritizoval ho za represe vůči jeho kritikům.

„Apeluji na všechny. Nenašli jsme naši vlast na ulici. Nenecháme ji někomu, kdo dovolil deseti milionům běženců nelegální vstup,“ prohlásil Kilicdaroglu na videu, v němž stojí před obrazem zakladatele Turecké republiky a jejího prvního prezidenta Mustafy Kemala Atatürka.

Posléze dodal, že je naléhavé poslat migranty domů. Erdoganovi vyčetl také to, že cizincům prodává turecké občanství a získává si tak hlasy.

Kilicdaroglu už před prvním kolem voleb v kampani hovořil o tom, že do dvou let pošle do vlasti běžence ze Sýrie, a to po uzavření dohody se syrským prezidentem Bašárem Asadem o jejich bezpečném návratu a za koordinace s OSN.

Turecko hostí skoro čtyři miliony běženců, kteří utekli ze Sýrie před občanskou válkou, jež tam začala v roce 2011. Je to nejvíce ze všech zemí, kam Syřané uprchli.

Na protimigrantskou notu hrál v kampani ale i Erdogan, který rovněž slíbil poslat Syřany domů a který je už déle kritizován lidskoprávními aktivisty za nelegální deportace syrských migrantů.

Turecko se v posledním více než roce potýká s vysokou inflací a obyvatelům výrazně rostou životní náklady, což v některých oblastech podnítilo protimigrantské nálady.

„Nenecháme naši vlast těm, kdo se na ženy dívají jen jako na objekty,“ prohlásil také na videu Kilicdaroglu s odkazem na konzervativně islamistické postoje Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

Erdogan si vysloužil v posledních letech kritiku i za odstoupení od Istanbulské úmluvy o boji proti násilí na ženách či za výroky, podle nichž by se žena měla věnovat hlavně domácnosti a dětem.

Opoziční lídr kritizoval Erdogana i za spojenectví s Ruskem, které podle něj není rovnocenné, a za omezování svobody slova.

„Nenecháme naši vlast někomu, kdo účelově nálepkuje občany Turecké republiky jako Kurdy, když se mu hodí, a jako členy PKK, když se mu nehodí. Nebo jako konzervativní muslimy, když je potřebuje, a jako členy FETÖ, když se jich potřebuje zbavit,“ řekl také Kilicdaroglu s odkazem na zavírání Turků do vězení kvůli jejich údajným vazbám na teroristickou organizaci Strana kurdských pracujících (PKK) či na Fethullahovu teroristickou organizaci (FETÖ), jak turecká vláda nazývá hnutí v exilu žijícího duchovního Fethullaha Gülena.

Kilicdaroglu, který je pro svůj dlouhodobě mírný a skromný styl vystupování a podle některých trochu i pro fyzickou podobnost přezdíván turecký Gándhí či Gándhí Kemal, tento týden přitvrdil rétoriku.

Chce tak oslovit mimo jiné voliče politika s krajně pravicovou minulostí Sinana Ogana, který v neděli skončil třetí v prezidentských volbách s 5,17 procenta hlasů. I Ogan v kampani sbíral hlasy protimigrantskou rétorikou.

První kolo voleb hlavy státu vyhrál Erdogan s 49,52 procenta hlasů a Kilicdaroglu skončil druhý se 44,88 procenta. Opozice sice podala stížnost na neregulérnosti u voleb, což ale už na výsledky nebude mít vliv.

The nail-biter election for Turkey's president will go to a runoff, election officials announced on Monday, a first for the country. Preliminary results showed that Recep Tayyip Erdogan had won 49.5% of votes and Kemal Kilicdaroglu won 44.9%. https://t.co/FitBXmGnoU pic.twitter.com/nxdaa1Gaqh