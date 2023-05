Syrští uprchlíci v Turecku se obávají výsledků voleb. Kılıçdaroğlu slibuje jejich deportaci

Tři a půl miliónu syrských uprchlíků v Turecku se obává nedělních prezidentských voleb. Výhra opozičního kandidáta Kemala Kılıçdaroğlua by mohla znamenat jejich deportaci ze země. Oba kandidáti před druhým kolem přitvrdili ve své rétorice. Stávající prezident Recep Tayyip Erdoğan zase rozšířil zfalšované video. Protikandidáta Kılıçdaroğlua na něm podporují uniformovaní příslušníci kurdské teroristické organizace PKK Od stálého zpravodaje Istanbul 15:42 28. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opoziční prezidentský kandidát Kılıçdaroğlu obviňuje turecké vedení, že vědomě pustilo do země 10 miliónů nelegálních migrantů | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Opoziční prezidentský kandidát Kemal Kılıçdaroğlu obviňuje turecké vedení, že vědomě pustilo do země deset miliónů nelegálních migrantů. Erdoğan podle něj nechránil hranice a čest Turecka. Kılıçdaroğlu slibuje, že jakmile se dostane k moci, pošle všechny uprchlíky domů.

Özkan vysedává na rohu ulice v Yedikule, v centrální části Istanbulu. Je to místní Turek. Ve čtvrti ale žije i spousta syrských uprchlíků.

„Obecně je tu nechceme. Chovají se trochu povýšeně a nechtějí se přizpůsobit. Chápu, že je v jejich zemi válka. Ale jsou tu třeba i Afričané. A ti si o sobě nemyslí tolik, co Syřané,“ říká.

„Obecně je tu nechceme. Chovají se trochu povýšeně a nechtějí se přizpůsobit,“ říká o syrských uprchlících Turek Özkan | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Turkům v Istanbulu vadí často životní styl Syřanů. Özkan je ale viní i z ekonomických obtíží: „Berou Turkům práci. Za co my bereme 200 lir, oni udělají za 100. Někteří sem kulturně zapadnou, ale jiní jsou příliš pobožní. Nemyslím si, že problém se Syřany některý z prezidentských kandidátů vyřeší.“

‚Nemají nás tu rádi‘

Jsem na návštěvě u Syřanky Chadídžy. Jméno je pozměněné, nepřála si uvádět své skutečné.

„Žijeme. Ale protože cítím, že tu nemají Syřany moc rádi, vrátila bych se nejraději do Sýrie, kdyby to šlo. Samozřejmě, že pokud se po volbách rozhodnou vyhostit všechny Syřany, tak nám nic jiného nezbude,“ popisuje Syřanka žijící v Turecku.

V malé místnosti jsou Chadídžiny čtyři děti a kamarádka Ájiša. I její jméno je upravené. Manželé jsou v práci, oba jsou krejčí.

Turkům v Istanbulu vadí často životní styl Syřanů. Někteří je ale viní i z ekonomických obtíží | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

V Sýrii nemají nic. Dům jim zničila válka. „Jakmile se vrátíme, vezmou mého muže okamžitě do armády. Pokud bychom museli zpět do Sýrie, tak do oblastí, které nemá pod kontrolou Asadův režim,“ dodává Chadídža.

Obě rodiny jsou z Alepa, v Turecku žijí už devět let. „Pokud se vrátíme, začneme od nuly. Nemáme tam bydlení, nemáme tam práci, děti nemají školu. Tady do školy chodí od malička. Dokonce umí líp turecky, než arabsky. Arabsky neumějí číst, ani psát,“ míní Syřanka.

Chadídžina kamarádka Ájiša cítí, že nenávistné postoje Turků sílí: „Rasismus je i mezi dětmi ve škole. Mého syna turecké děti pořád ustrkují, že je Syřan. Děti jsou ovlivněné svými rodiči. To je jasné. Já z domova moc nevycházím. Turkům se vyhýbám. Chodím nakoupit, vyzvednout děti ze školy. O víkendech chodíme s ostatními rodinami piknikovat k moři. Grilujeme tam, je to naše tradice.“

Podle ní je nesmysl, že by Syřané brali Turkům práci. Ale nesmysl hodně rozšířený. „Syřané tu podnikají, a zaměstnávají. Mají spoustu menších i velkých firem. Třeba můj muž nepracuje u Turka. Pracuje a vydělává u Syřana,“ říká.

Někteří syrští uprchlíci cítí, že nenávistné postoje Turků sílí | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Chadídža přináší voňavou syrskou kávu s kardamomem. Svou budoucnost v Istanbulu vidí hodně nejistě.

„Bojíme se voleb. Ten opozičník, ten říkal v televizi, že jestli vyhraje, tak tu nezůstane jediný Syřan. Tady na domech se objevily nasprejované nápisy ‚Syřané půjdou pryč!‘ Nervy máme nadranc. Do neděle nebudeme spát. Čekáme, co se stane,“ uvádí Syřanka.

Dodává, že když vyhraje opozičník, půjdou všichni, pokud ale vyhraje Erdoğan, zůstanou.

Syrský způsob života

Mnozí obyvatelé Istanbulu vidí v Syřanech lidi se skutečně odlišenou kulturou. „Přinesou si své grily, což je zakázané, rozpálí si své vodní dýmky, a rozesadí se mezi krásnou zeleň,“ říká Akgül, moderně oblečená Turkyně, která si také přála pozměnit své jméno.

„Je to doslova syrská invaze, co se děje na plážích v Yeşilköy. Mně by to nevadilo, kdyby na mě nekoukali jako na kus masa. Ale už tam o víkendu nechodím. Přišli sem, a nechtějí se přizpůsobit. Chtějí nám vnucovat svou kulturu. A ta je Istanbulu cizí,“ dodává Akgül.

Turecko je zemí s největší populací syrských běženců. Tři a půl miliónu těchto lidí teď nervózně vyčkává, jak dopadnou nedělní prezidentské volby.