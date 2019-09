Budeme nuceni otevřít vrata, pohrozilo Turecko. Žádá o pomoc s přemístěním syrských migrantů

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek pohrozil, že umožní syrským uprchlíkům opustit Turecko a odcestovat do Evropy, pokud nebude v severní Sýrii brzy ustavena takzvaná bezpečnostní zóna. Erdogan o možném otevření hranic hovořil ve čtvrtečním projevu ke své vládnoucí Straně spravedlnosti a rozvoje (AKP). Ankara 14:08 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan | Zdroj: Reuters

Prezident podle tiskových agentur zároveň řekl, že je odhodlán v Sýrii vytvořit bezpečností zónu, i pokud se na ní do konce měsíce nedohodne se Spojenými státy. Turecko chce podle prezidenta do bezpečnostní zóny přemístit milion z 3,65 milionu syrských uprchlíků.

USA předem neinformovaly o plánovaných náletech v Sýrii a ohrozily příměří, tvrdí Rusko Číst článek

„Budeme nuceni otevřít vrata. Nemohou nás nutit, abychom tu zátěž nesli sami,“ uvedl Erdogan a dodal, že Turecko „ze světa neobdrželo potřebnou pomoc“, aby bylo schopno čelit náporu syrských uprchlíků. Agentura Reuters uvedla, že Erdogan v projevu za neochotu pomoci kritizoval Evropskou unii.

Zdlouhavý proces

Spojené státy se začátkem srpna s Tureckem dohodly na vytvoření bezpečnostní zóny, která má fungovat jako koridor a pomoci bezpečnému návratu syrských uprchlíků do vlasti. Zároveň ale z hraničního území vytlačí ozbrojené kurdské oddíly. Ankara opakovaně hrozila, že proti Kurdům zahájí masivní vojenskou operaci. Koncem srpna začalo na jihovýchodě Turecka fungovat společné turecko-americké operační centrum, které má ustavení bezpečnostní zóny koordinovat.

Více hlídek na hranicích, rychlejší deportace. Bezpečnostní rada v Řecku řešila nárůst migrantů Číst článek

Evropa zažila v roce 2015 masovou migrační vlnu, kdy do Evropské unie dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Příliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda Evropské unie s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila.

Podle migrační dohody Evropské unie s Ankarou by také měl být každý nelegální migrant, který se do Řecka dostane z Turecka a nesplňuje podmínky udělení azylu, vrácen do Turecka. Proces vyřizování azylových žádostí je ale zdlouhavý.