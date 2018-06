Turecko vypovědělo Řecku dohodu o vracení migrantů. Ankaře vadí nevydání údajných pučistů

Turecko vypovědělo dvoustrannou readmisní dohodu s Řeckem. Informoval o tom ve čtvrtek turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Na základě dohody mohlo Řecko zpět do Turecka vracet migranty, kterým neudělilo azyl. Vypovězení dohody nemá vliv na platnost významnější dohody o vracení migrantů mezi Tureckem a Evropskou unií. Ankara 20:50 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Migranti na člunu (ilustrační foto) | Foto: Ismail Zitouny | Zdroj: Reuters

Důvodem vypovězení dohody je propuštění osmi tureckých vojáků, kteří předloni v červenci po pokusu o státní převrat uprchli do Řecka. Ankara se marně domáhala vydání vojáků, kteří se podle ní podíleli na pokusu o puč.

„V tuto chvíli jsme readmisní dohodu ukončili,“ oznámil ve čtvrtek šéf turecké diplomacie, kterého citovala agentura Anadolu. Vypovězení dohody ale nemá vliv na podobnou dohodu mezi Tureckem a Evropskou unií z března roku 2016, týkající se řeckých ostrovů v Egejském moři. „Ta je nadále v platnosti,“ poznamenal Çavuşoglu.

Řecko a jeho soudy vydání tureckých vojáků zamítly s tím, že by jim v Turecku nebyl zajištěn spravedlivý soud a hrozilo by jim mučení či smrt. V pondělí soud v Aténách propustil poslední čtyři z osmi zadržovaných vojáků, kteří se po zmařeném puči v červenci 2016 dostali do Řecka vrtulníkem a v zemi zažádali o azyl. Jednomu z nich už soud azyl přiznal, dalších sedm na rozhodnutí teprve čeká.

Readmisní dohoda je mezinárodní smlouva, podle které dochází k vracení lidí, kteří neoprávněně vstoupili na území jedné ze stran dohody nebo na něm neoprávněně pobývají, do země jejich původu.

Od pokusu o převrat uprchlo z Turecka mnoho vojáků, zejména do Evropy. Ankara totiž začala provádět rozsáhlé čistky, během nichž přišlo o práci či bylo propuštěno z úřadu přes 100 000 lidí, včetně soudců, prokurátorů, policistů nebo učitelů. Režim je viní z příslušnosti k hnutí islámského duchovního Fethullaha Gülena, které označuje za teroristickou organizaci.

Bilaterální dohoda Turecka s Řeckem upravuje zpětné přijímání uprchlíků, kteří v Řecku nedostanou azyl. Dohoda však byla naplňována velmi klopotně. Od roku 2016 Turecko podle řeckých údajů na jejím základě přijalo zpátky přes 1200 uprchlíků, z toho letos pouze pět.