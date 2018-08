Mají azyl v Turecku, krátce by ale chtěli navštívit rodnou Sýrii. Stovky běženců čekají na hranicích

Paní v černém hlasitě naříká, v Turecku už je prý přes čtyři roky. V Sýrii jí za tu dobu zabili dva syny, ani je nemohla pohřbít. Říká, že podívat se chce alespoň za provdanými dcerami.

Už čtrnáct dní se pečou v horku stovky mužů, žen i dětí na turecko-syrské hranici. Proč? To si poslechněte v reportáži Štěpána Macháčka.

Další děti má ale zase tady, v Turecku, takže úplně odjet nechce. Zatím ale její případ vypadá dost beznadějně. Vrata z turecké strany hraničního přechodu zůstávají uzavřená.

„Tady ti lidé jsou všichni syrští uprchlíci, ale v Turecku máme azyl. Chceme se jen podívat za příbuznými do Sýrie. Jenom na návštěvu a zase zpátky. A na to potřebujeme povolení. Musíme čekat. Snad ho dostaneme,“ popisuje Radiožurnálu Kásim.

Ten je v Turecku už šest let. Dům v Sýrii má prý srovnaný se zemí, takže nemá kde znovu začít. Ve skoro čtyřicetistupňovém vedru se tu pod několika stromy vedle silnice před hraniční bránou tísní stovky lidí v podobné situaci.

Vraždy a krádeže

Pod dalším stromem sedí Ahmad se svou manželkou a několika dalšími lidmi. „Mám dům jen sedmnáct kilometrů odtud. Mám tam jednoho syna, tři roky jsem ho neviděl. A já s manželkou a dalšími dětmi jsme tady v Turecku,“ vysvětluje.

Turecké úřady pouštějí „své" Syřany tam a zpět jen u příležitosti muslimských svátků. Teď je takzvaný Velký svátek a desítky tisíc syrských běženců dostalo mimořádné povolení ke krátkodobému výjezdu Sýrie. Na tyhle lidi, kteří čekají před hraničním přechodem, se ale nedostalo.

Turecké úřady zato ochotně pouštějí ty, kteří se už do Turecka vrátit nechtějí. „Pokud se situace v Sýrii uklidní, tak se vrátím, ale za současných podmínek ne. Teď jsou tam na denním pořádku vraždy a krádeže. Teď jsem dostal zprávu, že v jedné vesnici u Azázu zabili ozbrojenci čtyři lidi. A to je přitom oblast, kterou kontroluje turecká armáda. Není tam bezpečno,“ říká Ahmad.

Nemocní rodiče i osamělé dítě

Podle něj jsou i jiné cesty, jak se do Sýrie z Turecka dostat: „Dá se jít s převaděči. Za 1500 dolarů odtud do Sýrie, a nejmíň za 3000 dolarů zpátky ze Sýrie do Turecka."

Ahmadova manželka Chadídža vypadá odhodlaně a chce, aby se jejich situace dostala do médií: „Mám tam jednoho syna, který je tam už tři roky sám. Chceme tam jet jen na návštěvu a zase se vrátit. Třeba jen na týden. Tady v Turecku teď máme práci a děti, musíme sem zpátky. Ale Turci se nás Syřanů chtějí zbavit. Chtějí nám sebrat průkazky a pak už nás nepustí zpátky.“

Také Abdal Kádir doufá, že povolení ke krátkodobému výjezdu do Sýrie nakonec dostane. „Já tam mám maminku v nemocnici, není na tom dobře. Potřebuju ji vidět, stejně jako otce. A pak se sem zase vrátit. Ale tady je to tak, že přijde turecká policie a řekne, kdo chce jet do Sýrie, odevzdejte turecké průkazky a už se do Turecka nevracejte,“ stěžuje si na přístup tureckých úřadů syrský uprchlík Abdal Kádir.