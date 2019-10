Dva rozdílné světy, které dělí 50 kilometrů. Tureckého vnitrozemí se boje v Sýrii prakticky nedotýkají

Turecká Sanliurfa je od syrské hranice jen zhruba 50 kilometrů – od místa, kde se ozývají výbuchy, kde umírají civilisté a odkud utíkají lidé. Tady ale pokračuje rušný život. Místní nakupují na trzích, procházejí se v ulicích a setkávají se s přáteli.

Sevket je průvodcem a manažerem muzea v centru města. Je to komplex propojených budov. V několika místnostech lidem ukazuje, jak se žilo v tradičních tureckých domácnostech s hammamem a se společenskou místností, kde se scházela celá rodina.

Na úbytek návštěvníků si nestěžuje. Přicházejí jak místní, tak i lidé ze zahraničí – z Brazílie, z Afriky nebo z Kataru. Postarší muž s prošedivělým knírkem ale melancholicky vzpomíná na dobu před syrskou občanskou válkou před osmi lety, kdy mohl volně cestovat do Sýrie. Jezdíval například do syrského Aleppa nebo do Rakky.

Říká, že v Sýrii bývaly některé věci podstatně levnější než v Turecku. Přivážel si odtamtud čaj, cukr nebo třeba levný benzin. To už teď nemůže. Turecké ofenzivy v Sýrii se ale jako bývalý voják nebojí.

Halil je bývalý novinář. Psal pro místní noviny, které ale po vojenském puči v roce 2016 zavřeli. Teď stálou práci nemá. Říká, že je pro něj velmi těžké se zorientovat v tom, co přesně se děje na turecké hranici. Sám tam nebyl a jediné informace, které prý má, jsou z televize. I když sám nemůže nic změnit, velmi prý soucítí s lidmi, kteří jsou v bezprostřední blízkosti bojů.

Nejtvrdší boje se vedou o pohraniční města Tall Abjad a Rás al-Ajn. Syrské demokratické síly se tam střetly s tureckými jednotkami a Ankarou podporovými oddíly syrských povstalců.

Obě znesvářené strany spolu bojují podél turecko-syrské hranice na pásu dlouhém zhruba 120 kilometrů. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana jeho armáda v bojích neustane, dokud nezabezpečí okolí hranic.