Žije se nám tady společně dobře, říká kurdská starostka v Turecku. Operaci na severu Sýrie odsuzuje

„Naši lidé nemají s identitou, s kulturou žádný problém, velice dobře tu žijí společně, a proto vyzývám světové velmoci: prosím, zastavte to. My tady potřebujeme mír. To je to, co nám tu chybí. Lidé jsou zabíjeni a trpí,“ říká Hatice Çeviková, která je v Turecku ojedinělým případem veřejné kritiky vojenské operace v severní Sýrii. Je navíc starostkou tureckého města Suruç, které leží 5 kilometrů od syrského Kobani.

Od zpravodaje z místa Suruç (Turecko) 9:18 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít