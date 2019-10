Turci vesměs Erdogana v operaci v Sýrii podporují, říká novinářka Engelová

„Je potřeba říci, že turecký vpád je zásadní narušení mezinárodního práva, proniknutí vojáků jednoho státu na území jiného státu,“ upozorňuje.

Dodává zároveň, že všichni včetně politiků toto situaci očekávali, operace byla avízovaná dopředu a zatím to vypadá, že se drží předem dohodnutého plánu. „Schylovalo se k tomu delší dobu,“ říká.

Prezident Erdogan se také podle ní netají tím, že svébytný kurdský stát je pro něj ohrožením státnosti. „Severní Sýrii spravuje strana, která má přímé napojení na Kurdskou stranu pracujících, lépe řečeno její ozbrojené jednotky. A to je něco, co Turecko nemohlo tolerovat. Erdogan na to dlouhodobě upozorňoval,“ připomíná.

Evropská unie také podle ní neví, jak se k celé situaci postavit, a turecký prezident věděl, že na víc, než na nějaké politická provolání se Evropa nezmůže. „Dovolil si to, co dovolil, a zjevně mu to prochází,“ říká.

Hlavní problém podle Engelové je v tom, že 30 milionů Kurdů je rozmístěno v několika státech, a ani jeden z nich nemá zájem na tom, aby si z části jejich území vytvořili vlastní stát. A pro Turecko by to znamenalo ztrátu téměř čtvrtiny území.

„Turci stojí hodně za Erdoganem, mají strach, co by to znamenalo,“ zdůrazňuje s tím, že turecký prezident má mezi svými příznivci podporu, prokazuje, že je vůdce, že dokáže zakročit silou. Média jsou navíc v Turecku pod kontrolou vlády a opoziční hlasy nemají kde zaznívat. „Ale i v rámci opozice Turci vesměs Erdogana podporují,“ konstatuje.