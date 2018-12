Americké vojáky nahradíme ve východní Sýrii co nejdříve, zní z Ankary. Kurdové se obávají ofenzivy

Turecko je rozhodnuto vojensky vstoupit do severovýchodní Sýrie co nejdříve po stažení amerických jednotek. Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu podle deníku Hürriyet oznámil, že armáda může už brzy překročit řeku Eufrat. „A jestliže Turecko řekne, že (do Sýrie) vstoupí, tak vstoupí,“ řekl Çavuşoglu novinářům. Časový rámec ale neupřesnil. Hovoří se o tom, že by se měli Američané stáhnout během dvou až tří měsíců.

