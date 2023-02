Obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii je už přes 45 000, záchranáři ale pod troskami stále nalézají i přeživší

Počet obětí zemětřesení, které zasáhlo jihovýchod Turecka a severozápad Sýrie minulý týden v pondělí, přesáhl 45 000. S odkazem na turecké ministerstvo vnitra agentura Reuters informovala o 39 672 mrtvých v Turecku. V Sýrii je hlášeno na 5800 obětí. I v pátek se podařilo záchranářům z trosek vyprostit živého muže. Ankara 21:41 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domy se změnily v hromady ruin a prachu | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Počet obětí v Turecku od čtvrtečního rána stoupl o další téměř tři a půl tisíce, zatímco syrská čísla se v posledních dnech příliš nemění. Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths už o minulém víkendu uvedl, že počet mrtvých v obou zemích pravděpodobně přesáhne 50 000.

Podle tureckých médií pod troskami i deset dní po prvním silném otřesu o síle 7,8 stupně zůstávali přeživší. Ministr zdravotnictví Fahrettin Koca oznámil, že po 261 hodinách od zemětřesení se podařilo vytáhnout živé dva muže z trosek nemocnice ve městě Antakya.

Z jiné budovy ve stejném městě se podařilo zachránit 260 hodin od otřesu dvanáctiletého chlapce. O poslední záchraně živého z trosek informovala v pátek agentura Anadolu, podle níž se v provincii Hatay podařilo po 278 hodinách vyprostit pětačtyřicetiletého muže.

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu televizi CNN Türk rovněž řekl, že se v zemi v důsledku zemětřesení zřítilo nebo bylo vážně poškozeno přibližně 82 000 budov.

Šance na záchranu jsou nižší v provincii Kahramanmara, kde v noci panují velmi nízké teploty, píše agentura AFP. Televize TRT ve čtvrtek informovala, že po 248 hodinách od zemětřesení vyprostili záchranáři v této provincii 17letou dívku. Večer z téhož regionu přišla informace o záchraně dvaačtyřicetileté ženy, která strávila pod troskami podle agentury Anadolu 257 hodin.

Takovéto případy jsou ale podle Reuters čím dál vzácnější a s umírající nadějí „doutná hněv“ mezi lidmi, co přišli o střechu nad hlavou. Mnozí teď přespávají ve stanech, mešitách, školách nebo v autech.

Mezinárodní pomoc

Do zasažených regionů míří mezinárodní pomoc, kterou se OSN snaží zvyšovat. Nejdříve vyhlásila sbírku s cílovou částkou 400 milionů dolarů (téměř devět miliard korun) na pomoc lidem v Sýrii, ve čtvrtek pak zveřejnila výzvu k poskytnutí miliardy dolarů Turecku.

Do Sýrie odjelo do pátku přes 140 kamionů s humanitární pomocí OSN, uvedla agentura AP. Odborníci z Organizace OSN pro výživu a zemědělství spolupracují s Tureckem na zjišťování škod, které zemětřesení způsobilo zemědělské výrobě v obou zemích.

Při požáru v noci na pátek ve městě Konya zahynula sedmičlenná syrská rodina, která přežila zemětřesení a z postižené oblasti utekla, uvedla stanice Al-Džazíra. Rodina se uchýlila k dalším syrským uprchlíkům, kteří byli při požáru zraněni.

Zemětřesení postihlo v Turecku oblasti, kde žilo více než milion uprchlíků ze Sýrie. Ve středu, což byl první den, kdy to bylo možné, se zhruba 1800 Syřanů vrátilo z Turecka do vlasti. Španělský ministr pro migraci José Luis Escrivá oznámil, že jeho země převezme z Turecka 100 syrských uprchlíků, které zasáhlo zemětřesení.

V Turecku mezitím ukončují operace zahraniční záchranářské týmy, které do země minulý týden zamířily. Do Česka se v pátek vrátili i čeští záchranáři, kteří ze sutin v Turecku vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi. Do Turecka přicestovali jako jeden z prvních mezinárodních týmů.