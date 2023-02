Turecko podnikne kroky proti rabování. V souvislosti se zemětřesením už bylo zatčeno 12 lidí

Vláda podnikne rázné kroky proti lidem, kteří se podílejí na rabování a dalších zločinech v místech, která tento týden postihlo v Turecku ničivé zemětřesení. Podle agentury Reuters to v sobotu na návštěvě postižené oblasti prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Agentura AFP s odvoláním na turecká média později uvedla, že v zemi bylo v souvislosti se zřícením budov zatčeno 12 lidí. Ankara 17:00 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na jihovýchodě Turecka se působením zemětřesení zřítily tisíce budov (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Vyhlásili jsme výjimečný stav,“ řekl při návštěvě oblasti katastrofy Erdogan.

„To znamená, že od nynějška by lidé, kteří se podílejí na rabování nebo únosech, měli vědět, že se na ně vztahuje pevná ruka zákona,“ uvedl turecký prezident. Nebylo ale jasné jaké případy únosů má na mysli, upozornily agentury.

Na jihovýchodě Turecka se působením zemětřesení zřítily tisíce budov. Mezi osobami, které úřady v této souvislosti zatkly, je podnikatel z provincie Gaziantep a jedenáct podnikatelů z provincie Şanliurfa, uvedla podle AFP turecká agentura DHA.

Bezpečnost v zóně zemětřesení se dostala do centra pozornosti poté, co tam v sobotu rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to „stále obtížnější bezpečnostní situací“ a obavami o bezpečnost záchranářů.

Erdogan také řekl, že v jižním Turecku jsou stovky tisíc budov neobyvatelné a že úřady brzy zahájí proces přestavby. „Plánovali jsme přestavbu statisíců budov,“ řekl.

„Během několika týdnů začneme podnikat konkrétní kroky,“ sdělil turecký prezident.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně zasáhlo v pondělí brzy ráno pohraniční oblast mezi Tureckem a Sýrií a způsobilo spolu s následnými otřesy obrovské škody. Erdogan a turecké úřady čelí v posledních dnech opakovaně kritice za nedostatečně rychlou a kvalitní pomoc.

Rakouští záchranáři v sobotu odpoledne zčásti obnovili záchranné práce po pondělním zemětřesení v Turecku. Ráno je byli nuceni přerušit kvůli obavám o vlastní bezpečnost. O tu se nyní starají příslušníci turecké armády. Informoval o tom na twitteru mluvčí rakouského ministerstva obrany Michael Bauer. Po pohřešovaných osobách podle něj začali v sobotu odpoledne znovu pátrat dva psovodi se svými zvířaty.

Die türkische Armee hat den Schutz unseres AFDRU-Kontingents übernommen. Die #Bundesheer-Soldaten haben die Suche im Erdbebengebiet daher wieder aufgenommen. pic.twitter.com/j1HToEvsNg — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) February 11, 2023

Celkem 82 vojáků ze speciální jednotky rakouské armády v místě pomáhalo dostat přeživší z trosek od úterý. Vyhrabat se jim ze sutin zatím podařilo devět lidí. Do Rakouska by se měli vrátit ve čtvrtek.

V místě, kde pracovali, se ale podle podplukovníka rakouské armády Pierra Kugelweise začala zhoršovat bezpečnostní situace. Slyšet byly prý i výstřely.

Rizikovost situace je průběžně dále vyhodnocována. Zda budou moct brzy být znovu nasazeni všichni vojáci, zatím nelze odhadnout, píše list Kronenzeitung. Podle informací armády je rakouská jednotka pomoci při katastrofách stále připravena v táboře v turecké provincii Hatay. Svou záchrannou v místě v sobotu krátce přerušilo i Německo.