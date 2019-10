‚Ženy jsou nešťastné, děti se ve škole nic nenaučí.‘ Co říkají Turci o odsunu syrských utečenců?

Část turecké veřejnosti ztrácí trpělivost se syrskými uprchlíky. V zemi jich jsou čtyři miliony a Turecko je hostí už osm let. Právě to je jeden z hlavních důvodů, proč někteří z nich ofenzivu v severní Sýrii podporují. Zdá se, že souhlasí jak stoupenci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, tak jeho odpůrci. V části Sýrie dobyté tureckou armádou má navíc vzniknout takzvaná bezpečná zóna pro návrat utečenců, informuje z místa zpravodaj Radiožurnálu. Od zpravodaje z místa Akçakale 12:00 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chlapec s tureckou vlajkou vyprovází armádní vozidlo v pohraničním městě Akçakale | Zdroj: Reuters

Vcházím do malého konzumu v městečku Akçakale, uvnitř sedí prodavač a dva jeho kamarádi, na poloprázdných poličkách je pár lahví olivového oleje, balíčky papírových kapesníčků a několik málo dalších věcí na prodej.

Turkům pomalu dochází trpělivost se syrskými běženci. Těší se hlavně na vytvoření bezpečné zóny v Sýrii. V Akçakale natáčel zpravodaj Radiožurnálu z Blízkého východu Štěpán Macháček

„Už tady žádné další Syřany nechceme. Žádné. Ano, mají stejné náboženství jako my, ale my je nechceme, opravdu ne. Vždyť my Turci tu teď nemůžeme sehnat práci. Když se projdete po ulici, uvidíte řezníka, holiče, směnárníka, taxikáře, a všechno jsou to Syřané,“ rozhořčeně popisuje Radiožurnálu majitel obchůdku Mustafa. Skoro nic prý teď neprodá.

Akçakale mělo před příchodem uprchlíků 120 tisíc obyvatel, teď jich má ale víc než dvojnásobek. Ulice, kde je Mustafův krámek, končí o kousek dál u pohraniční zdi a hraničního přechodu. Tím teď do Sýrie projíždí turecká vojenská technika.

„Když do našich měst syrští uprchlíci přišli, úplně nám rozvrátili život. Kradli nám krávy, auta. Naše situace je zoufalá, jsme z toho nešťastní,“ říká Halil, který sedí v krámku na židli, popíjí čaj a naříká nad situací v Akçakale.

„Už ani nemůžeme chodit do státní nemocnice, protože je přeplněná Syřany. Doktoři jsou unavení. Mám cukrovku, jsem nezaměstnaný, mám co dělat, abych si zaplatil zdravotní pojištění. A Syřané tu dostávají péči zadarmo,“ stěžuje si Halil.

Turecká vláda plánuje zřídit na severu Sýrie podél tureckých hranic „bezpečnou zónu“, kam chce z Turecka přesunout milion syrských uprchlíků.

'Chceme, aby je tam poslali'

„Nevíme, jestli budou Syřané chtít do té zóny odejít. Ale my chceme, aby je tam poslali. Vemte si jen, jaký chaos zažívají naše děti ve škole kvůli Syřanům. Ve třídě je teď přes padesát žáků, naše děti se tak nemůžou nic naučit,“ říká Halil, který ve městě provozuje směnárnu. Skoro čtyři miliony běženců podle něj stojí Turecko hodně peněz.

„Peníze, které turecká vláda utrácí za pomoc uprchlíkům tady v Turecku, by mohla v té bezpečné zóně investovat do výstavby nemocnic, škol, silnic. Turecko na to má. Je přece důležité, aby lidé mohli žít šťastně ve své zemi,“ myslí si Halilův kamarád Ömer.

Přítomnost velkého množství Syřanů má i další nepříjemný důsledek, a to hlavně pro místní Turkyně: „Naše ženy jsou nešťastné. Je tu totiž teď přetlak Syřanek na vdávání a pro Turky jsou mnohem levnější. Věno požadují jen malé. Turkyně tak zůstávají na ocet. I proto lidé chtějí, aby se Syřané už konečně vrátili do své země,“ uzavírá Ömer.

A to je plán prezidenta Erdogana, který by za úspěšný přesun Syřanů do Sýrie získal u turecké veřejnosti nemalé body.