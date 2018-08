Kdyby Turci propustili amerického pastora, krize ve vztazích skončí, prohlásil Trumpův poradce

Turecko by mohlo okamžitě ukončit diplomatickou krizi se Spojenými státy, která má nepříznivý vliv na tureckou liru, pokud by pustilo na svobodu zadrženého amerického pastora Andrewa Brunsona. Agentuře Reuters to ve středu během návštěvy Jeruzaléma řekl John Bolton, bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

