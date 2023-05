„Odstupuji ze závodu. Dělám to pro svou vlast,“ pronesl na tiskové konferenci. İnce k rozhodnutí přistoupil poté, co Úřad státního zastupitelství v Ankaře ve čtvrtek uvedl, že zahajuje vyšetřování poté, co na sociálních sítích začala kolovat sexuální nahrávka, na které měl být údajně zachycen. Autenticitu záběrů přitom předtím popřel.

Svým voličům učinil slib: vzhledem k vysokému věku nehodlá kandidovat za pět let znovu, všechno úsilí chce vložit do tohoto volebního období, poté prý odejde do důchodu, aby trávil čas s vnoučaty.

This Sunday, Turkey heads to the polling stations to elect the next president. We keep track of all polls with our POLITICO Poll of Polls that shows a neck-and-neck race for both the first and the second round of the Turkish presidential election.

Turkoložka Musilová si všímá, že Erdogan v kampani zdůrazňoval schopnost své vlády urychleně odstraňovat trosky a inicioval rychlé projekty bydlení v nejvíce postižených oblastech. Zatímco opozice poukazovala na nesmyslné ztráty na životech a obrovské fyzické a psychické škody zapříčiněné vládní politikou.

‚Silnější než kdy předtím‘

Je ale jasné, že turecký vládce Erdogan po dvaceti letech, co je v čele země, našel rovnocenného soupeře. Stalo se tak díky sjednocení opozice.

„Opozice je silnější než kdykoli předtím. Tvoří ji šest stran, které jsou ale ideologicky velmi různorodé, jejich společným jmenovatelem je závazek ukončit autoritářský prezidentský systém a obnovit parlamentní demokracii,“ uvádí Alaranta.

Meet the man who could be the next President of #Turkey. Kemal Kilicdaroglu tells the BBC he will bring democracy and freedom. He has a narrow lead over longtime leader Recep Tayyip Erdogan but its a tight race. Election on a knifeedge. With @Goktay @wburema@Zeynep_erdim pic.twitter.com/KVLVcCDRY7 — Orla Guerin (@OrlaGuerin) May 4, 2023

V prezidentských volbách se opoziční strany dokázaly sjednotit za Kilicdarogluem. „Jedná se o historický moment, který však stále neřeší dlouhodobý etnický konflikt v Turecku,“ doplňuje Musilová z Ústavu mezinárodních vztahů.

Dopady pro zahraničí

Výsledek nedělních voleb s napětím vyhlíží nejen obyvatelé Turecka. The New York Times píše, že výsledek by se mohl odrazit daleko za hranicemi. List zařadil Erdogana do skupiny vůdců s maďarským premiérem Viktorem Orbánem nebo bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Všichni tři se totiž dostali k moci prostřednictvím voleb a následně využili svůj čas v úřadu k narušení demokratických institucí.

Volby by navíc mohly ovlivnit i geopolitickou pozici Turecka. Vztahy se Spojenými státy a dalšími spojenci NATO jsou napjaté. Kromě přetrvávající blokády švédského přístupu do Severoatlantické aliance také proto, že Erdogan v posledním roce udržuje vztahy s Ruskem, a to navzdory loňské invazi na Ukrajinu.

Foreign Policy

@ForeignPolicy Thread: Turkey’s May 14 presidential election is shaping up to be a toss-up between incumbent Recep Tayyip Erdogan and opposition leader Kemal Kilicdaroglu.



Amid a faltering economy and a disjointed earthquake response, where is Erdogan’s Turkey today, and what might the… twitter.com/i/web/status/1… 55 189

Přesto odborníci oslovení serverem iROZHLAS.cz neočekávají výraznou změnu tureckého kurzu, ať už zvítězí kdokoliv. Turecko bude pravděpodobně pokračovat ve svém balancování, které v případě Ruska vedlo k uzavření Obilných dohod s Ukrajinou. Kromě dialogů Erdogana s Putinem Ankara také dodává Ukrajincům drony.

„V obecnější rovině by Erdoganovo vítězství znamenalo pokračování vyvažování a přinejmenším v dlouhodobějším horizontu také napjaté vztahy se Západem a NATO,“ předpovídá Alaranta.

„Opozice by také zdůrazňovala nezávislou zahraniční politiku Ankary a pokračovala ve vztazích země s Ruskem. Ale byla by méně konfrontační a snažila by se více spolupracovat se Západem,“ myslí si.

Over 1.7 million people attended Turkish President Erdogan’s rally in Istanbul on Sunday. As it has done to the supporters of Hungary’s Orban, India’s Modi, and Israel’s Netanyahu, the US has scorned a huge portion of the electorate in an allied country. pic.twitter.com/s5S4mKtTdl — Mike (@Doranimated) May 9, 2023

Obdobně to vidí i výzkumnice Musilová, která v případě vítězství opozičního kandidáta předpokládá větší důraz na budování funkčních přeshraničních vztahů, poukazuje však na důležitost načasování: „Nelze očekávat hladký přechod ve vztazích mezi Tureckem a Západem, protože opozice pochází z ideologicky velmi odlišných stran.“ V případě vítězství by navíc opozice zdědila „hluboce chybnou státní strukturu“, která bude vyžadovat restrukturalizaci.

Očekávaným východiskem voleb ale bude pravděpodobně konečná ratifikace švédského připojení k NATO, tedy vstřícný krok pro euroatlantickou spolupráci. Naopak změnu postoje a ráznější přístup k Rusku, které válčí na Ukrajině, vyhlížet nelze.