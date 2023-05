Evropské unii Erdogan vyhovuje, nemusí řešit vstup Turecka, tvrdí znalkyně poměrů

Turecko čeká druhé kolo prezidentských voleb. V něm se utká stávající autoritářská hlava státu Recep Tayyip Erdogan s opozičním kandidátem Kemalem Kiliçdarogluem. Výsledek hlasování bude důležitý i pro Evropskou unii, i když Turecko není členskou zemí. Ačkoli Kiliçdaroglu slibuje demokratické změny a zlepšování vztahů s unií, mnoha evropským politikům vyhovuje autoritář Erdogan, míní politoložka Lucie Tungul. Bruselské chlebíčky Brusel 7:00 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co bude pro unii znamenat, pokud tureckým prezidentem po volbách zůstane Erdogan a co by přinesl nástup Kiliçdaroglua? | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tam člověka, u kterého naše veřejnost jednoznačně říká ‚ne‘, a dokud tam tím pádem je, tak se unie nemusí rozšiřovat o Turecko a nemusíme to řešit,“ popisuje odbornice z Univerzity Palackého v Olomouci pohled evropských představitelů na tureckého prezidenta, který je favoritem druhého kola voleb hlavy státu.

Záminka odmítnutí

S Erdoganem se i přes výhrady k jeho režimu Unie dokáže domluvit, jak demonstrovala migrační dohoda z roku 2016, zároveň ho ale podle Tungul využívá jako výmluvu, jak jednoduše odmítat turecké ambice o vstup do EU, kterým řada zemí sedmadvacítky není nakloněna. Přístupový proces Ankary je teď navíc kvůli úpadku demokracie v Turecku v posledních letech pozastaven.

„Z dlouhodobého pohledu je to ale přístup, který se nevyplácí,“ varuje expertka na Turecko. „Nevyplácí se mít na své hranici zemi, která je takto polarizovaná, jako je v téhle chvíli Turecko. Kde i mezi mladými lidmi stoupá militantní nacionalismus. Která hostí miliony uprchlíků a nemá zdroje, aby se o ně dokázala dlouhodobě postarat,“ vyjmenovává Tungul problémy, které se v budoucnu mohou obrátit i proti EU.

Co bude tedy pro unii znamenat, pokud tureckým prezidentem po volbách zůstane Erdogan a co by přinesl nástup Kiliçdaroglua? Změnilo by vítězství opozičního kandidáta něco v postoji Ankary k válce na Ukrajině a k Rusku, kde teď Turecko hraje na obě strany a vystupuje jako prostředník? A bude stále tou hrází proti migraci z Blízkého východu do Evropy? Všechno to a mnohé další osvětlují tyto Bruselské chlebíčky.