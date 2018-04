Turci posedmé prodlouží výjimečný stav, Erdoganův kabinet dál povládne pomocí dekretů

Turecko prodlouží výjimečný stav zavedený po nezdařeném pokusu o státní převrat v červenci 2016. Bude to již posedmé. O prodloužení tohoto opatření, které by jinak vypršelo ve čtvrtek, rozhodla v úterý bezpečnostní rada, jíž předsedal prezident Recep Tayyip Erdogan. Krok ještě musí ratifikovat parlament, u kterého se jako doposud neočekává, že by záměru kladl větší překážky.

Ankara 18:32 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít