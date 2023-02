Zemětřesení ovlivní volby v Turecku. Erdogan omezuje média, aby se vyhnul kritice, říká politoložka

Turecká vláda čelí kritice v souvislosti s tragickým zemětřesením. Nedostatečnou reakci a podcenění preventivních opatření jí vyčítá opozice i nezávislá média. Jejich fungování ale omezuje nařízení z loňského roku. Turecká rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve středu udělila pokutu třem televizním stanicím za to, jakým způsobem informovaly o nedávném zemětřesení. Situaci pro iROZHLAS.cz analyzuje politoložka žijící v Turecku Lucie Tungul. Rozhovor Ankara, Turecko 21:40 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ‚Čím dříve se volby uskuteční, tím problematičtější pro současné vedení budou,‘ říká politoložka | Zdroj: Reuters

Co konkrétně vadilo turecké vládě na způsobu informování tří nezávislých televizí?

Většina Turků získává informace z televize. To, co se tam říká, má velký vliv. Kritika vlády přichází i z jiných zdrojů, ale televize je nejzásadnější.

Důležitý je i kontext nového nařízení z loňského roku, které se týká médií. Od počátku bylo vnímáno jako útok na svobodu slova a jako příprava na volby, které proběhnou v tomto roce. Představuje zásadní změnu ve fungování médií v zemi, větší tlak na zahraniční zpravodajství a turecká nezávislá média.

Tři zmiňované stanice (Tele 1, Halk TV a FOX TV) jsou v tuto chvíli jedinými nezávislými televizemi v Turecku. Nařízení zakazuje šířit dezinformace. Vedení země se ale skrze něj snaží dále omezit fungování nezávislých televizních stanic. Pokud se mají v květnu nebo v červnu tohoto roku konat volby, kritika toho, jak stát aktuální situaci nezvládá, nahrává opozici.

Současné nařízení umožňuje pokládat téměř cokoliv za šíření poplašné zprávy nebo za informaci ohrožující bezpečnost země. Jakákoliv kritika vlády se do tohoto rámce může vejít.

Dá se tedy říct, že svoboda slova v Turecku nefunguje?

Žebříček, který hodnotí míru svobody médií ve světovém srovnání (žebříček nevládní organizace Reportéři bez hranic, pozn.), ukazuje na to, že svoboda médií je v Turecku potlačována.

Vysoké tresty se vztahují i na sociální sítě. Pokud navíc informaci sdílí anonymní profil, udělený trest může být až dvojnásobný. To všechno vede ke značné míře autocenzury.

Lidé v Turecku, kteří si nezávislé informace zjistit chtějí, se k nim dostanou. Kromě tří nezávislých televizí, o kterých se tu bavíme, existují pořád i tištěná nezávislá média. Novináři, kteří kvůli kritice vlády přišli o práci ve velkých mediálních domech, promlouvají často skrze osobní kanály na sociálních sítích, vydávají informační videa na YouTube a podobně.

Pořád je tedy možné se dostat k necenzurovaným informacím. Problém ale je, že většina lidí získává informace primárně z televize a další zdroje nevyhledává.

Vláda navíc tvrdila, že nařízení uvádí v platnost kvůli Evropské unii. Že je potřeba k tomu, aby Turecko naplňovalo požadavky pro přistoupení do EU. To samozřejmě vůbec není pravda.

Zmínila jste, že do současné situace promlouvá vidina blížících se voleb. Jak zemětřesení ovlivnilo politickou situace v Turecku?

Na komplexní hodnocení je ještě brzy. Bude hodně záležet na tom, co se odehraje v dalších dnech. Je ale jasné, že zemětřesení bude pro volby klíčovým tématem. Záleží na tom, jak bude vnímána pomoc v příštích měsících.

Jednoznačně se ukazuje, že vláda přípravu i práci po katastrofě vůbec nezvládla. Lidé v regionech, kteří zvolili zástupce Erdoganovy strany AKP do místních samospráv, byli velmi kritičtí k vládě a jejím reprezentantům na regionální úrovni.

Na druhou stranu, oni se teď budou snažit o výstavbu a modernizaci. Slibují, že situaci napraví. Alespoň trochu se už snížily úrokové sazby. V regionu je zakázáno propouštět lidi z pracovních pozic. Plánují se podpory a kompenzace příjmů.

Budou zvyšovat zadlužení země a argumentovat tím, že je potřeba podpořit zasažené oblasti. Těžko se nyní vyhodnocuje, zda to bude stačit k přesvědčení voličů. Zda se jim sliby vůbec podaří naplnit a pokud ano, jak rychle se tak stane.

Otázkou také je, nakolik bude opozice úspěšná v poukazování na problémy během implementace vládních slibů do praxe. S omezeným přístupem k médiím to ale bude obtížné.

Do jaké míry se opozici daří využít aktuální dění ve vlastní prospěch?

Situace je stále velmi nestabilní. Tento týden jsme zaznamenali další dvě silná zemětřesení. Oblast se evidentně probudila a nevíme, zda nepřijdou další otřesy. Může to trvat ještě měsíce.

Opozice se prozatím snažila situaci příliš nepolitizovat a vládu napřímo nekritizovat. Chtějí být spíš vnímáni jako ti, kteří přijedou na místo, pomohou a budou podporou, která je potřeba.

Už se ale objevují i první politická prohlášení, která kritizují a ptají se, co se stalo s penězi, které byly vybrány na prevenci zemětřesení, proč nebyla dodržována příslušná nařízení a jaké byly dopady amnestie v roce 2018.

Hlavně se ale snaží být oporou lidem, aby je nevinili z toho, že jim nejde o co nejefektivnější zvládnutí krize, ale využití situace ve vlastní prospěch.

Přiznává současná vláda zodpovědnost za nekvalitní stavby v postižené oblasti? Víme, že úřady byly obeznámeny s tím, že domy bezpečnostním kritériím neodpovídají.

Drží se dvou hlavních linií. Zaprvé argumentují tím, že takto silné zemětřesení by dokázalo poškodit i budovy, které by stavebním předpisům odpovídaly. Že na katastrofu tohoto rozsahu se zkrátka nedá připravit, a tím pádem to nelze považovat za jejich chybu.

Zadruhé z toho viní ty, kteří je nemohou politicky ohrozit. To znamená majitele domů, stavební firmy, případně to svedou na místní úředníky na regionální úrovni a jejich individuální selhání. Rozhodně nepřiznají žádnou systémovou chybu. Všichni však víme, že právě ta se stala.

Na základě vašeho osobního pohledu, myslíte, že nastalá situace může otřást s pozicí prezidenta Erdogana?

To je otázka, kterou si od samého počátku kladou všichni, kdo se vývoj dění v Turecku snaží analyzovat.

Nelze odhadovat, kterým směrem se situace vyvine. Ve hře je příliš mnoho nečitelných faktorů. Zatím nemáme ani jasně stanovený termín voleb. Mluví se o květnu, případně červnu. Možné ale je, že se je pokusí posunout ještě dál tím, že vyhlásí stav nouze.

Čím dříve se volby uskuteční, tím problematičtější pro současné vedení budou. Erdogan proto udělá všechno proto, aby termín posunul co nejdále.