Mise českých hasičů v Turecku končí. Překvapilo nás, jak moc byly budovy zničené, říká jejich mluvčí

Mise českých hasičů v Tureckém Adıyamanu končí. V pátek ráno se začali připravovat na odlet, domů se mají vrátit odpoledne. Hostem Radiožurnálu byl mluvčí hasičů Jakub Kozák, který je po celou dobu ve spojení s českým USAR týmem. Praha/Adiyaman (Turecko) 12:21 17. února 2023

Pojďme to shrnout. Kolik se nakonec povedlo českému týmu vyprostit lidí?

Z trosek v Adıyamanu jsme vyprostili 78 bohužel mrtvých osob. Dva lidi jsme zachránili a na záchraně jedné osoby jsme se intenzivně podíleli s pomocí našich kynologů.

Poslechněte si rozhovor

Tušíte, jak se daří těm třem lidem, které se povedlo zachránit?

Ne, vůbec. Bohužel. Je to stejný úděl, jako máme v České republice. Předáním zdravotníkům pro nás veškeré informace o zraněných lidech končí.

Co bylo pro české hasiče nejnáročnější? Jak to hodnotí oni sami?

Dělali jsme si předevčírem večer takovou statistiku a ve městě na nás připadá 26 % všech vyproštěných osob. A to tam bylo ve špičce až 18 záchranných týmů. To znamená, že fyzické nasazení bylo nejtěžší.

Velmi jsme bojovali se silnou destrukcí objektů. Překvapilo nás, že jsou ty budovy opravdu velmi zničené, takže to bylo fyzicky i psychicky náročné.

Přípravy k návratu

Teď už by se čeští záchranáři měli pomalu připravovat na odlet. Jak takové balení vůbec vypadá? Nechají například nějakou techniku na místě, aby ji případně mohli použít Turci při odklízení dalších trosek, kterých tam je opravdu hodně?

To úplně ne, ale necháváme na místě v rámci humanitární pomoci, o kterou jsme byli požádáni, čtyři naše nafukovací stany z celkových jedenácti, které jsme používali v táboře. Jinak veškerou techniku odvážíme zpátky.

Lidi a jejich osobní vybavení odveze osobně Boeing společnosti Smartwings a vybavení povezou dvě vojenské kasy.

Jak to balení tedy probíhá?

Je to klasické balení tábora, tak jako se vracíte třeba z dovolené. Postupně se všechno vybavení vytáhne ze stanu, ze stanů se vypustí vzduch, protože jsou nafukovací a máme s místními autoritami domluvený transport na letiště, takže tam všechno postupně auty přepravíme.

Máme předem seznamy věcí, víme, kolik to bude měřit, vážit, protože to je pro letouny důležité. Do kast to budeme rozdělovat na ostravskou a pražskou část a v Boeingu poletíme společně.

Záchranáři by měli přistát v Praze někdy odpoledne. V kolik hodin?

Přílet je plánován do Prahy na terminál č. 3 v 15 hodin a 40 minut. Proběhne tam nějaké přivítání a ostravská část týmu by měla odletět do Mošnova tak, že tam přiletí po půl osmé.

Co záchranáře čeká po návratu domů, tedy kromě přivítání, které jste zmínil?

Podle našich dat, které si vedeme, část z nich čeká docela dost rozhovorů do médií. Nicméně samozřejmě budou mít k dispozici nějaké kratší volno. Na svoje běžné čtyřiadvacetihodinové směny nastoupí až od úterý.

Mají dobrovolnou možnost využít služeb lékaře, to znamená nechat si udělat preventivní lékařskou prohlídku, a stejně tak mají možnost využít naší psycholožky.