Záchranáři v Turecku nalezli pět živých. Žena s dvěma dětmi strávila pod sutinami 228 hodin

Desátý den po zemětřesení záchranáři v Turecku vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Poslední z nich, tedy matka se dvěma dětmi, tak strávily pod sutinami 228 hodin. Informovala o tom agentura Anadolu. Postižené oblasti by měl ve čtvrtek navštívit i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, napsal ve středu turecký deník Hürriyet. Ankara 18:06 15. února 2023

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo přes 41 tisíc obětí (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Už ve středu ráno informovala agentura Reuters, že záchranářům se po 222 hodinách podařilo v provincii Kahramanmaraş vyprostit ze sutin živou dvaačtyřicetiletou ženu. V téže provincii pak zachránili z trosek čtyřiasedmdesátiletou ženu, což se stalo 227 hodin po zemětřesení.

Ženu a její dvě děti pak vyprostili ze sutin v jihoturecké provincii Hatay v Antakyi 228 hodin po ničivém zemětřesení. Všichni byli převezeni do nemocnice, informovala Anadolu.

Agentura Anadolu ve středu také uvedla, že od 141. do 228. hodiny (tedy od šestého dne po zemětřesení do středy) bylo z trosek jen v provincii Kahramanmaraş vyproštěno sedm desítek živých lidí.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo přes 41 tisíc obětí. Poslední údaje z Turecka hovoří o 35 418 obětech, v Sýrii zemřelo podle neoficiálních informací přes 5800 lidí. V Sýrii je postižena i oblast, kterou kontrolují povstalci a radikální islamistické skupiny.

Turecká vláda ve středu také podle televize Al-Džazíra oznámila, že zatím eviduje celkem 50 576 zřícených či značně poškozených budov. Úřady v deseti postižených provinciích zkontrolovaly více než 387 tisíc budov, z nichž téměř 12 tisíc bude muset být co nejrychleji zbouráno v provincii Gaziantep, na 10 900 se musí zbourat kvůli značnému poškození v provincii Hatay a 10 777 v provincii Kahramanmaras, uvedla vládní zpráva.

Turecko by měl ve čtvrtek navštívit generální tajemník NATO Stoltenberg, oznámil to ve středu na tiskové konferenci v Bruselu. „Pojedu do Turecka a setkám se tam s prezidentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem a ministrem zahraničí (Mevlütem) Çavuşogluem, abych jim vyjádřil svou soustrast a solidaritu,“ uvedl ve středu Stoltenberg podle deníku Hürriyet. Podle tureckého deníku se očekává, že navštíví i oblasti postižené zemětřesením.