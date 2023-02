Mrtvá těla převažují, říká o misi hasičů v Turecku mluvčí. Někde je stále naděje na záchranu

Přesně před sedmi dny zasáhlo Turecko a Sýrii ničivé zemětřesení. V oblasti jsou stále záchranáři a i v neděli se jim z trosek budov povedlo vyprostit několik živých lidí. Nejméně do pátku budou v tureckém městě Adıyaman zasahovat také záchranáři z Česka. „Vývoj na místě, popřípadě požadavky turecké strany, můžou něco změnit,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál jejich mluvčí Jakub Kozák. Rozhovor Praha 9:23 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým hasičům se ze sutin podařilo zachránit tři živé lidi | Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

V neděli psi z vaší jednotky pomohli polským záchranářům označit několik míst v troskách domů, kde by stále mohl být někdo živý. Povedlo se někoho vyprostit?

Zatím tuto informaci nemáme potvrzenou. Polští kolegové na obou místech, které naši psi označili, stále pracují. Nicméně předpokládáme, že se to dozvíme, protože se scházíme na koordinačních schůzkách, takže čekáme na výsledek.

Jaká jsou aktuální čísla? Kolik se vám podařilo zachránit živých lidí a kolik jste ze sutin vynesli těl těch, kteří neštěstí nepřežili?

Co se týče vyproštění živých lidí ze sutin, tak stále jsme u dvou. Třetí živou osobu jsme zachránili pomocí vytipování našimi psi. Bohužel mrtvá těla převažují, těch bylo do dnešního rána (do pondělního rána, pozn. redakce) 35.

Jaké jsou poslední informace přímo z místa? Čemu se český tým v Turecku věnoval v nočních hodinách?

Od včerejška jsme nově nasazeni na dvou nových sektorech, na kterých pracujeme nonstop v šestihodinových směnách. Na jednom velkém suťovišti, kde se zřítily tři domy, spolupracujeme s týmem z Bangladéše a ze Spojených států. Ještě před naším nasazením se právě na tomto místě včera podařilo někdy nad ránem zachránit tři živé osoby. Což znamená, že i tam naděje stále žije.

Další tým pracuje na sesunu té šestipodlažní budovy, kde je ale potřeba objekt stabilizovat pomocí těžké techniky. Tu nám zajišťují místní autority.

Jaká je bezpečnostní situace na místě, kde zasahujete? Pořád je tam klid? Jen připomenu, že rakouské a německé týmy musely o víkendu kvůli rabování záchranné práce přerušit.

Vnímáme tyto informace od ostatních týmu, respektive z médiích. Komunikujme o tom s naším velitelem a ten si dlouhodobě na bezpečností situaci v naší lokalitě nestěžuje. Máme poblíž policii, místní četnictvo, spolupráce je velmi úzká a v tomto směru v podstatě bez problému.

Zatím to vypadá, že váš tým asi sedmdesáti záchranářů odletí do Česka v noci na pátek. Je to už pevný termín nebo se může ještě posunout?

Vývoj na místě, popřípadě požadavky turecké strany, můžou něco změnit. Na druhou stranu stále počítáme s tím, že letadla pro naše kolegy vyletí v noci ze čtvrtka na pátek a někdy v průběhu pátku se bude celý tým vracet. Ostatně je certifikován na nasazení po dobu deseti dnů, což bude právě v pátek naplněno.

Cesta humanitárky z Prahy až do tábora našeho týmu. @ArmadaCR pic.twitter.com/UFXqfhAN9j — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 12, 2023