Turisté by se na Krétu mohli vrátit, ale je tam spálená zem. Problém požárů v Řecku trvá, říká novinářka

Tisíce lidí, převážně turistů, se už musely evakuovat na řecké Krétě před postupujícími požáry, které se začaly šířit ve středu odpoledne v hornatém zalesněném terénu ve východní části ostrova. Do zásahu proti ohňům byly nasazeny více než dvě stovky hasičů. „Čeká se na to, jestli vítr trochu ustane a jestli hasičská letadla a vrtulníky budou moct udělat ten velký kus práce, který je potřeba," říká pro Radiožurnál Soňa Dorňáková Stamu. Rozhovor Kréta 21:00 3. července 2025

Jak rozsáhlou oblast už požáry na Krétě zasáhly?

Je to velká oblast kolem oblasti Ierapetra, tam byly evakuovány už čtyři oblasti, třeba Ferma, Achlia a Agia Fotia. Požár je stále velice silný a nepodařilo se ho hasičům dostat pod kontrolu. Fouká silný vítr, který se víří, mění směr a podle hasičů je velmi těžké uhasit všechna místa, kde hoří.

Je vidět, že tam jsou obrovské materiální škody – shořela spousta domů, řada oblastí byla evakuována, boj hasičů stále pokračuje a není jisté, jestli se podaří ten požár uhasit do konce dne.

Čeká se na to, jestli vítr trochu ustane a na to, jestli hasičská letadla a vrtulníky budou moct do západu slunce udělat ten velký kus práce, který je potřeba.

Celkem už bylo evakuováno na 5000 lidí, většinou turistů z místních hotelů, mezi nimiž podle odhadů byly zhruba čtyři stovky klientů a klientek českých cestovních kanceláří. Kam se musely přemístit?

Buďto do náhradního ubytování, nebo provizorně do basketbalové haly. Zatím nejsou zprávy o tom, že by byly nějaké problémy s dalším ubytováním turistů, ale situace je ve vývoji a je dramatická.

Místní se obávají dopadu požáru na celou turistickou sezónu v regionu – nezapomeňme, že to je region, pro který je cestovní ruch hlavním zdrojem příjmů. V oblasti Ierapetra je na 90 procent plno díky zahraničním turistům.

Turisté se nevrátí

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež ujistil, že evakuovaní turisté nejsou ohroženi na životě ani na zdraví. Jak se s tou situací vyrovnávají místní obyvatelé a vámi už zmínění podnikatelé, jak vážné škody utrpěli?

Problém je, že turisté museli být evakuováni. Ze zpráv, co jsem čerpala z českých médií, shořel pouze jeden hotel. Ale ti, co podnikají v oblasti, mají problém s tím, že lehla popelem zem.

Možná by se tam turisté mohli vrátit, ale prostředí už tam není takové, které by tam mělo být, je tam spálená zem. Podnikatelé v turistickém ruchu mají velký problém a domáhají se u úřadů toho, aby konečně udělali něco pro to, aby každý rok nehořelo.

Připomínám, že na Rhodosu v červenci 2023 bylo evakuováno 30 000 lidí, z toho velká část turistů, a to se negativně odrazilo v cestovním ruchu na ostrově.

Nedalo se této kalamitě, vzhledem ke zkušenostem z předchozích let, zabránit? Jsou letos podobně ohroženy i další oblasti Řecka, včetně turistických destinací?

Situace je dost dramatická, protože v minulých dnech hořelo na ostrově Chios, teď hořelo i na ostrově Chalkidiki a ve čtvrtek například hořelo nedaleko Atén na hlavním tahu směrem na přístav Rafinna, kde ještě teď právě hasiči bojují s požárem.

Přestože úřady uklidňovali obyvatele i podnikatele z turistickému ruchu, že jsou připraveni, tak je vidět, že někde je chyba a požár se nedaří uhasit v počátku. Což když se nepodaří, tak hlavně kvůli silným větrům.

Problém požárů v Řecku trvá, přestože každý rok vláda ujišťuje, že přijímá další hasiče, že je připravena. Problém tady zůstává a ti, co podnikají v turistickém ruchu, se obávají, že to negativně ovlivní letošní turistickou sezónu.