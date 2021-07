Benátky stále čekají na větší příliv turistů. Chybí hlavně návštěvníci z mimoevropských zemí

Turistický průmysl v Itálii se jen pomalu vzpamatovává z dopadů koronavirové pandemie. Některé oblasti jsou na příjmech z turistického ruchu zcela závislé. Například velmi populární Benátky čekají na větší příliv turistů. Zatím se nevrátili návštěvníci z Ameriky, Asie a nepřijeli ani Rusové, kteří v restauracích a obchodech v Benátkách hodně utráceli. Trápí to hoteliéry, majitele restaurací i obchody s turistickým zbožím. Benátky 12:49 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benátky, Itálie | Foto: bogitw | Zdroj: Reuters

Luggo už 32 let vyrábí a prodává karnevalové masky zdobené flitry a umělým peřím. Tedy něco, co jako suvenýr připomíná Benátky. Podle něj se zaplňují turisty jen pomalu. Do města jezdili turisté z celého světa. Teď chybí hlavně ti, co si rádi něco na památku odvezli. Nejsou tu Američané, Japonci, Číňané, Španělé. Přijeli hlavně lidé z jiných koutů Itálie a trocha Němců a Francouzů. „Je to pro nás tragédie. V tuhle roční dobu to vůbec není normální. Tržby jsou velmi malé. Moc, moc malé,“ popsal.

Také majitel obchodu s benátským sklem Luka Formentello si stěžuje, že v Benátkách bývá nejvíc turistů z mimoevropských zemí, kteří ale teď nepřijeli. V ulicích jsou sice lidé, ale Italové a ti nemají o jeho výrobky, přitom jedny z ikonických produktů z Benátek, zájem. Věří, že očkování proti koronaviru bude čím dál důležitější a že to bude cesta, jak zase rozhýbat turistický ruch.

Lorenza Lain z vedení Asociace benátských hotelů potvrzuje, že lidé čekají hlavně na návrat Američanů. Také očekávají ruské zákazníky. Rusko je sice menší trh, ale Rusové nechávali v Benátkách hodně peněz. Turisté z Asie jsou také velmi koupěschopnou silou. Nebydleli v drahých hotelech v historickém centru, ale zase při procházkách městem hodně utráceli.

„Některé hotely, hlavně ty menší, se rozhodly ukončit podnikání úplně. Ty velké snížily ceny, často na úroveň těch malých, s menším počtem hvězdiček. Také mnoho hotelů na benátském předměstí Mestre na pevnině chce otevřít až příští rok a některé skončí úplně. Měly klienty z velkých výletních lodí, které ale teď mají zakázaný průjezd kolem starého města,“ řekla Lain.

Čas na změnu

Volnější ulice a menší počet turistů ulehčil život místním obyvatelům, ale přinesl i ekonomické ztráty. Potvrzuje to Monika Piloni, která v benátském regionu žije už 13 let.„Mnoho místních obyvatel na jednu stranu uvítalo menší davy, ale na druhou stranu si uvědomuje, že na nich jsou závislí. Také turisté z obřích výletních lodí v Benátkách vždy hodně utratili a s jejich příjezdem měli mnozí práci v přístavišti,“ vysvětlila.

Podle Pier Paola Baretty, bývalého náměstka ministrů hospodářství ve čtyřech italských vládách, měly Benátky problém s turistickým ruchem už před pandemií. Skoro 30 milionů turistů v ulicích města každý rok, bylo neúnosné. Doba po pandemii je podle předního italského ekonoma dobrým momentem pro nové nastavení pravidel udržitelného turistického ruchu v Benátkách.

Benátská radnice na nových pravidlech pro pobyt zvláště jednodenních zájezdových turistů z pevniny nebo z obřích výletních lodí údajně pracuje. Městský úřad se ale přes veškerou snahu Českého rozhlasu odmítl k plánům obnovy turistiky po pandemii vyjádřit.