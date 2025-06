Turistikou proti Putinovi. Češi vyrážejí na Zakarpatskou Ukrajinu i během války

Zatímco většina cestovních kanceláří se Ukrajině obloukem vyhýbá, grafik Jan Pospíšil z Prahy si tam pravidelně balí batoh. Lákají ho prázdné hory, ryzí kontakt s místními a pocit, že jeho přítomnost má smysl. Na Zakarpatskou Ukrajinu, nebo chcete-li na Podkarpatskou Rus, jezdí s česko-polskou cestovní kanceláří. Ta je jedna z mála, která zájezdy do země ve válečném stavu pořádá. Říkají tomu - Turistikou proti Putinovi. Užhorod 13:07 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Dokupil organizuje výpravy do Zakarpatské oblasti, kde chce pracovat na turistickém značení (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byl jsem tam už dvakrát na silvestra,“ říká Jan Pospíšil, civilním povoláním grafik. „Je to vlastně taková punková cestovka – Ivo osloví známé a jede se. Koločava, Užhorod, Strimba. Hory jsou tam nádherné, divoké, a turistů minimum. Což je přesně styl, který mi vyhovuje.“

Fico znovu odmítl podpořit sankce. Žádá EU o odklad hlasování, jinak chce balík vetovat Číst článek

Tím Ivem je Ivo Dokoupil, organizátor výprav se sloganem „Turistikou proti Putinovi,“ který má k Zakarpatí dlouhý vztah. Ve spolku Hnutí Duha Jeseníky od roku 2008 obnovuje značení turistických tras, jak je kdysi zavedl Klub československých turistů.

„Vyznačili jsme přes tisíc kilometrů. Teď chystáme karpatskou hřebenovku asi 120 kilometrů z celkových 360. Vede až k rumunské hranici. Jsou to divoké hory, panenská příroda. A přitom značení, mapy i vodní zdroje fungují skvěle,“ popisuje Dokoupil.

Podle turisty Jana Pospíšila jde především o gesto podpory. „Nechceme jen koukat z dálky. Lidi tam válka ekonomicky zničila, žijí v horách z turismu a ten se propadl na pět procent. Když tam přijedete, vnímají to jako výraz solidarity a to i přesto, že tam žádná frontová linie není.“

Válku ale v kraji přesto cítit je. „Na hřbitovech, na pamětních tabulích ve vesnicích, v Užhorodu. Mladí kluci, otcové, kteří už se nevrátili,“ dodává Pospíšil nebo Dokoupil. „A pak jsou tam i vnitřní uprchlíci. Ti, co utekli z východu. Ale jinak – infrastruktura funguje, obchody, autobusy, penziony. A checkpointy? Když vidí, že jste turista, popřejí vám šťastnou cestu.“

Dobrovolníci přivezli na Ukrajinu ojetá auta. ‚S přáteli, jako jste vy, vyhrajeme,‘ říká ukrajinský voják Číst článek

Organizované cesty na Ukrajinu jsou výjimečné, což potvrzuje i Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. „Oficiálně je to okrajová záležitost. Když už, většinou to dělají takzvaní ilegálové – ne koncesované cestovní kanceláře. My musíme platit pojištění, přispívat do garančního fondu, dodržovat pravidla. Oni ne. A stát to neřeší, dokud se něco nestane. Největší riziko ale nese klient.“

Cestovka, za kterou stojí Ivo Dokoupil, ale pojištění má, i když to bylo po vypuknutí války v roce 2022 náročné. „Našli jsme polskou pojišťovnu, která nás pojistí pro výlety na západní Ukrajině – tedy mimo aktivní válečné zóny. To bylo klíčové. A výtěžek ze zájezdů dáváme ukrajinské armádě.“

Pro Jana Pospíšila je to ale riziko, které stojí za to. „Není to výlet na pláž. Ale dává to smysl. Člověk si uvědomí, že ti lidé chtějí žít normální život, i když je za hranicí válka. A že přítomnost turistů jim pomáhá nejen finančně, ale i lidsky.“

Ministerstvo zahraničí na Ukrajinu cestovat nedoporučuje.