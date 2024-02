Kontrolujeme morálku mládeže, vzkazují turkmenské úřady. Studentky musejí podstupovat ‚testy panenství‘

Osmnáct členů NATO vydá letos na obranu dvě procenta HDP, míní Stoltenberg. Žádá o více munice

„Není to charita, je to investice do naší vlastní bezpečnosti,“ řekl také Jens Stoltenberg na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany NATO o pomoci Ukrajině.