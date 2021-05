Možná, že už nás Češi nemají rádi, říká kvůli sporu o Turów obyvatelka Bogatynie. Město je na dolu závislé

Bogatynia je osmnáctitisícové město v jihozápadním cípu Polska. Obrazně řečeno je to odsud co by kamenem dohodil do německého Görlitz, neboli polského Zgorzelce, a také třeba do českého Hrádku nad Nisou nebo do Frýdlantu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportér Radiožurnálu Pavel Novák se vydal do města Bogatynia nedaleko dolu Turów, kde se lidé zavření dolu i přilehlé elektrárny velmi bojí. Více si poslechněte v reportáži

Většina obyvatel Bogatynie je tak či onak navázaná na dva zdejší velké podniky – elektrárnu a hnědouhelný důl Turów. Ten ale Soudní dvůr Evropské unie předběžným opatřením nařídil okamžitě zavřít.

„Kdyby důl zavřeli, zůstanou lidem v Bogatynii jen oči pro pláč, bída s nouzí,“ myslí si důchodkyně paní Jolanta. Ani na chleba by si prý nemohli vydělat. Spor Česka s Polskem prostě nechápe. „Možná, že už nás Češi nemají rádi,“ přemítala.

Pan Przemyslaw Cichocki pracuje v elektrárně a obává se uzavření dolu ze dne na den. Chápe, že Evropská unie něco nařizuje, ale také se bojí, že to vyvolá krizi v celém okolí Bogatynie. Bylo by podle něj škoda poškodit dobré vztahy, které spolu jako sousedé máme.

Uzavření dolu Turów zabije celý region, zní z Polska. Varšava odmítne splnit příkaz soudu Evropské unie Číst článek

Pro paní Joannu, která pracuje v továrně v Německu, ale bydlí v Bogatynii, je situace nepochopitelná. „Říká se, že naše vláda tu věc dost zanedbala. Měla zpoždění ve vyřizování té záležitosti. Ale nikdo nečekal, že to zajde až tak daleko,“ řekla Radiožurnálu.

Manžel paní Joanny Mariusz vidí řešení jen v nějaké dohodě. Takhle to prý dál nejde. „Češi jezdí do Polska, Poláci do Česka a jsme dobří sousedé. Prostě se to nějak vyřešit musí,“ říká.

„Dosud to mezi Poláky a Čechy klapalo, ale teď vzniká docela nervózní situace. Od soboty k nám na nákup přijíždí stále méně a méně Čechů. A nebudeme si nic namlouvat, mnoho obchodů tady v Bogatynii vzniklo právě kvůli zákazníkům z Německa a z Česka,“ takové zhoršení vztahů s Českem tak může být podle předsedy Nezávislých odborů dolu Turów Bogumila Tyszkiewicze ještě další ránou pro hospodářství tohoto zákoutí Polska.