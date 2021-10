‚Ruce pryč od Turówa.‘ Před českou ambasádou v Lucembursku protestovali polští odboráři

V Lucemburku v pátek protestovala nejméně tisícovka polských odborářů z organizace Solidarita (Solidarność) kvůli nedávnému rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně uzavření hnědouhelného dolu Turów nedaleko českých hranic. Demonstranti se nejprve sešli před sídlem evropského soudu, následně se přesunuli před české velvyslanectví v Lucembursku, kde velvyslanci Vladimíru Bärtlovi předali petici. Lucemburk 15:57 22. 10. 2021 (Aktualizováno: 16:14 22. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Lucemburku v pátek protestovala nejméně tisícovka polských odborářů z organizace Solidarita kvůli nedávnému rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně uzavření hnědouhelného dolu Turów nedaleko českých hranic | Foto: Jan Kárník | Zdroj: ČTK

Protest byl pokojný, někteří účastníci pouze odpalovali dýmovnice a dělobuchy. Policie uzavřela oblast kolem sídla soudu i české ambasády drátěným plotem, na situaci dohlížely stovky těžkooděnců s obrněnými vozidly.

Demonstranti, které na protest dovezly desítky autobusů, měli vesty s nápisy „ruce pryč od Turówa“, mávali polskými vlajkami a někteří z nich nosili odznáčky s přeškrtnutou vlajkou Evropské unie. „Včera horníkem, zítra žebrákem,“ stálo na jednom z transparentů. Asi desítka lidí nesla plachtu nadepsanou „nezávislost není na prodej“.

Na místo protestu postupně přicházeli členové Solidarity z různých koutů Polska, přijeli odboráři z Katovic, Gdaňsku, či například z Lublinu. Podle odhadů ČTK se v Lucemburku sešlo více než tisíc Poláků, agentura AP hovoří až o dvou tisícovkách demonstrujících.

„Přijeli jsme protestovat, protože když důl zavřou, ztratíme práci, bude to znamenat úpadek pro celý region,“ řekl jeden z protestujících. Dodal, že podle něj jednání o urovnání sporu s Polskem přerušila česká vláda. „To se nám Polákům nelíbí,“ poznamenal.

Další z demonstrantů řekl, že bez Turówa „umře“ jeho město, čímž zřejmě narážel na nedalekou Bogatyni. Na otázku ohledně vyjednávání českých a polských špiček prohlásil, že nevěří ani jedné ze stran. „(Polský premiér Mateusz) Morawiecki a (šéf vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslaw) Kaczyński vedou válku s Evropskou unií i se všemi, čímž nám, Polákům, velmi ubližují,“ dodal.

Z Turówa přijelo podle listu Gazeta 340 lidí osmi autobusy. „Chtělo přijet více, ale musí pracovat: v jedné směně dělá 600 lidí,“ řekl jeden z horníků. Horníci z Turówa jeli autobusy na demonstraci 12 hodin, odboráři z Lublina celý den.

Protestující před polednem dorazili před sídlo českého velvyslanectví v Lucembursku, kde vyjádřili svůj nesouhlas s postojem české strany. „Češi svými hloupými a neopodstatněnými požadavky způsobili, že Soudní dvůr EU rozhodl o uzavření dolu,“ řekl Jaroslaw Grzesik, šéf odboru Solidarity pro energetiku a hornictví.

„Přišli jsme sem také pro to, abychom předali petici adresovanou celému českému národu, abychom ukázali, že nesouhlasíme s tím, že nás dělí,“ dodal.

Pokrytecká petice

Petici převzal český velvyslanec v Lucembursku Bärtl. V její kopii, kterou má ČTK k dispozici, stojí, že nynější situace vychází ze zájmu Německa a spor vyostřují někteří čeští politici a oligarchové.

Polsko a Česká republika by podle Solidarity měly vyřešit spor samy bez vměšování evropských institucí, které „hrají vlastní hry“. Petice také uvádí, že se původní členové Evropské unie snaží sporem rozdělit Visegrádskou skupinu (V4), do níž patří kromě Polska a Česka také Maďarsko a Slovensko.

Velvyslanec Bärtl sdělil, že postoj z petice pokládá za pokrytecký, jelikož to byla polská strana, kdo jednání o dopadech provozu dolu dlouhodobě blokoval.

Zastupitelský úřad přijal v souvislosti s protestem zvláštní bezpečnostní opatření a od pondělí úzce spolupracoval s lucemburskou policií, řekl Bärtl.

Místní pořádkové sily se totiž podle něj obávaly případných nepokojů ze strany některých protestujících, zajistily tak zejména místa, kudy by se dalo na českou ambasádu proniknout. Před český úřad byla postavena i obrněná vozidla. „Nechtěli zřejmě nic nechat náhodě,“ poznamenal český diplomat.

Solidarita bude ‚válčit‘

Šéf odborové organizace Solidarita (Solidarność) Piotr Duda před protestem řekl, že odboráři demonstraci zorganizovali proto, aby vyslali signál eurokratům i polským politikům, že za svobodu, za polské hodnoty a pracovní místa „bude Solidarita válčit“. V Lucemburku odboráři předali petici s výzvou, aby Soudní dvůr EU dodržoval unijní právní předpisy.

Duda také míní, že soud musí přerušit činnost do doby, než příští rok na jaře odboráři rozhodnou o jeho legálnosti. „Pokud nějaká soudkyně může sama o sobě zavřít důl, i když k tomu nemá práva, může i předseda Solidarity zavřít Soudní dvůr EU,“ řekl portálu Solidarity tysol.pl.

Soud Evropské unie v květnu předběžně nařídil pozastavit těžbu v dole Turów do rozhodnutí o stížnosti České republiky, která se na soud obrátila kvůli tomu, že provoz dolu mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v obcích v Libereckém kraji. Polská vláda těžbu odmítá přerušit, protože by to podle ní negativně dopadlo na energetickou bezpečnost země.

Polská a česká vláda jednají o vzájemné dohodě, rozhovory se ale ocitly na mrtvém bodě kvůli neshodě o trvání vzájemných závazků. Přerušeny prakticky byly také kvůli českým parlamentním volbám a formování nové vlády v Praze.