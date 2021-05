Polský premiér: Dohodli jsme se s Babišem, že Česko stáhne žalobu kvůli rozšíření dolu Turów

Polský premiér Mateusz Morawiecki tvrdí, že Česko stáhne žalobu kvůli rozšiřování dolu Turów. Polskému rozhlasu to řekl po jednání s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bruselu. Polsko má v příštích letech investovat 45 milionů eur, v přepočtu přes miliardu korun, do zabezpečení dolu. Brusel 8:17 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki v Bruselu | Foto: Olivier Hoslet | Zdroj: Reuters

Má také vzniknout společná expertní skupina, která bude posuzovat dopady těžby v dole na životní prostředí a zdroje podzemní vody, řekl Morawiecki.

Polská energetická společnost PGE dokončí výstavbu podzemního štítu, který bude alespoň do určité míry bránit odtoku podzemní vody. Na druhé straně bude stavět valy, které budou v dole bránit průsakům.

Kancelaria Premiera

@PremierRP Premier @Mateusz Morawiecki w #Bruksela: Mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Czechami wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Czechy zgodziły się wycofać wniosek do TSUE. 114 451

Evropský soudní dvůr v pátek vydal předběžné opatření, kterým na žádost Česka další provoz hnědouhelného dolu za českou hranicí okamžitě zakázal.

Možná, že už nás Češi nemají rádi, říká kvůli sporu o Turów obyvatelka Bogatynie. Město je na dolu závislé Číst článek

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, kterou také vlastní společnost PGE. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedních zemí o šest let prodloužilo firmě koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.

Letos v dubnu pak polský ministr životního prostředí Michal Kurtyka povolil v Turówě těžbu až do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

České úřady se už v únoru obrátily na evropský soud s žalobou proti rozšiřování dolu. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí.

Lidé z pohraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé sousedního Saska obávají v souvislosti s rozšiřováním domu vedle ztráty pitné vody také zvýšeného hluku, prašnosti a propadu půdy. Varšava to odmítá. Proti rozhodnutí evropského soudu o zastavení těžby se ohradili polský premiér Mateusz Morawiecki i společnost PGE. V dolu se těží dál.