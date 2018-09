Tusk ke státům Evropské unie: Přestaňte na sebe útočit kvůli migraci. Věci se hýbou správným směrem

Členské země Evropské unie by se měly přestat vzájemně obviňovat a napadat kvůli migrační problematice. Premiéry a prezidenty států osmadvacítky k tomu ve středu při večeři v rakouském Salcburku vyzve šéf unijních summitů Donald Tusk. Salcburk 18:11 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské rady a polský expremiér Donald Tusk | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

„Přes agresivní rétoriku se věci hýbou správným směrem,“ řekl Tusk novinářům v Salcburku ve středu odpoledne. Důvodem je podle něj skutečnost, že se unie soustředila na ochranu vnější hranice a na spolupráci se třetími zeměmi.

Předseda Evropské rady upozornil, že ve srovnání se skoro dvěma miliony migrantů v roce 2015 letos do Evropy zatím dorazilo méně než 100 000 lidí. „Je to ve skutečnosti méně, než v letech před migrační krizí,“ poznamenal Tusk.

Místo snahy využít migraci ke své politické výhodě by se státy podle něj měly soustředit na funkční řešení a takové řešení skutečně prosadit. „Nemůžeme být nadále rozděleni na ty, kdo se snaží nelegální migrační proudy vyřešit, a na ty, kdo věc chtějí využít pro politický zisk,“ prohlásil Tusk.

Migrace se v posledních měsících stává výrazným tématem národní politiky v řadě unijních států. Například nová italská vláda důrazně změnila rétoriku země: prosazuje tvrdý postup vůči migrantům a stále naléhavěji žádá, aby další státy Evropské unie solidárně sdílely část italské zátěže.

Ve středu večer proto Tusk požádá premiéry a prezidenty, aby se více angažovali ve spolupráci se státy na severu Afriky a aby dali zelenou jeho plánu svolat v únoru příštího roku do Káhiry summit Evropské unie a Ligy arabských zemí. Už v neděli se ostatně Tusk do Egypta vypraví, plyne to z jeho aktualizovaného programu. Setkat by se měl s prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.

Migrace bude spolu s brexitem dvěma hlavními tématy středeční večeře premiérů a prezidentů unie v Salcburku. Mluvit by měli třeba o neúspěšném vývoji jednání okolo reformy unijního azylového systému, či o posledním návrhu Evropské komise posílit pohraniční stráž Evropské unie k roku 2020 z nynějších několika stovek na 10 000 lidí s širšími pravomocemi. Česko patří mezi státy, které mají k takovému plánu výhrady.

Středeční a čtvrteční schůzka je neformální, konkrétní závěry k migrační problematice by měl přijmout až řádný unijní summit příští měsíc.