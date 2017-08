Tusk ve Varšavě znovu vypovídá kvůli Smolensku. 'Má se čeho obávat,' vzkazuje Kaczyński

Předseda Evropské rady a někdejší polský premiér Donald Tusk znovu vypovídá na varšavské prokuratuře. Případ se týká pochybení státu po leteckém neštěstí u Smolenska v roce 2010 při zacházení s ostatky obětí a jejich identifikaci. Varšava 10:54 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské rady Donald Tusk ve Varšavě znovu vypovídá kvůli smolenské letecké katastrofě | Zdroj: Reuters

Tusk má jako svědek vypovídat v případu údajných pochybení při pitvách a identifikaci ostatků obětí smolenské letecké katastrofy, při které zemřel tehdejší prezident Lech Kaczyński a dalších 95 lidí.

Chyby při identifikaci ostatků

Polští lékaři se podle prokuratury neúčastnili prohlídky těl ani v Rusku, ani v Polsku po jejich převozu. To mělo podle vyšetřovatelů vést k chybám, které odhalily nedávně exhumace.

Zastupitelství minulý týden informovalo, že genetické testy byly od loňského podzimu provedeny u 32 obětí. A ve 13 případech vyšetřovatelé v rakvích odhalili ostatky více než jen jednoho člověka.

Prokuratura případ blíže nekomentovala. Tuskův právní zástupce Roman Giertych soukromé televizi TVN24 řekl, že jeho předvolání považuje za politicky motivované.

„Je to politické zadání“

Na Tuska před prokuraturou čekali příznivci i odpůrci

Tusk před budouvou prokuratury prohlásil, že jeho výpověď nic nového nepřinese. „Všechno jsem řekl už po katastrofě,“ uvedl podle portálu Onet.pl.

O politiku jde i podle předsedy Tuskovy někdejší strany Občanská platforma Grzegorze Schetyny.

„Tusk je politickým cílem Práva a spravedlnosti (současné vládní strany, pozn. red.) a prokuratury, která neskrývá, že plní politické zadání,“ řekl nedávno v Sejmu.

Věc okomentoval i předseda vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński. Podle něj má Tusk důvod obávat se.

„Loajálně jsem řekl ve Varšavě paní Merkelové, že s Tuskem to může být různě, aby to brala v úvahu při jeho podpoře při (březnové) volbě předsedy Evropské rady. To nebylo vzato v potaz,“ řekl o Tuskově výslechu v katolické televizi Trwam.

V dubnu vypovídal osm hodin

Jde o jedno z osmi vyšetřování okolností smolenského neštěstí. V případu už bylo vyslechnuto několik desítek lidí a to včetně tehdejší ministryně zdravotnictví (a pozdější premiérky) Ewy Kopaczové či tehdejšího ministra zahraničních věcí Radosława Sikorského.

Dubnový osmihodinový výslech Tuska se týkal údajně neschválené spolupráce polských a ruských tajných služeb krátce po smolenské havárii.

Velký pochod

V ulicích Varšavy se v souvislosti s Tuskovým příjezdem očekával „Velký pochod“, který organizují příznivci expremiéra. Před budovou prokuratury na něj čekali podporovatelé i odpůrci.

Už Tuskův příjezd na dubnový výslech vzbudil rozruch. Na někdejšího hlavního politického rivala Jarosława Kaczyńského na hlavním nádraží ve Varšavě čekaly davy s transparenty.

V případu měl Tusk vypovídat už 5. července, z pracovních důvodů se ale nemohl dostavit.

Téma: Smolensk

Smolensk zůstává v Polsku živým politickým tématem. Po nástupu vlády strany PiS, v jejímž čele stojí bratr – dvojče Lecha Kaczyńského Jarosław, se začaly okolnosti nehody znovu vyšetřovat.

Politici strany PiS, včetně ministra obrany Antoniho Macierewicze, dlouhodobě zastávají teorii o atentátu. Letos v dubnu komise Macierewiczova ministerstva přišla s tvrzením o výbuchu termobarické bomby na palubě letadla.

Takové závěry kritizovali experti i vyšetřovatelé. Podle oficiálních závěrů polského vyšetřování katastrofu způsobila chyba posádky, personálu ruského letiště i špatné meteorologické podmínky.

Podle projevů Jarosława Kaczyńského na výročí katastrofy (při tzv. měsíčnicích) je „odhalení konečné pravdy blízko“.