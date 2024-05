Čásenský: Kovačičův pořad je jedna část. Jde o to, jestli TV Markíza zůstane nezávislá vůči politické moci

Český výbor Mezinárodního tiskového institutu (IPI) se obrátil na vedení skupiny PPF, aby bránilo nezávislou žurnalistiku v televizi Markíza. Ve čtvrtek vyprší lhůta, kterou zaměstnanci televize majitelům z PPF dali na žádost o zachování pořadu Na tělo. Jeho moderátor Michal Kovačič ve vysílání varoval mimo jiné před orbánizací médií na Slovensku a televize pořad pozastavila. Situaci pro Český rozhlas Plus komentoval Robert Čásenský z výboru IPI. Rozhovor Praha 11:58 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderátor politického diskusního pořadu Na tělo Michal Kovačič | Zdroj: Profimedia

Podle čeho jste vyhodnotili situaci před napsáním výzvy a proč jste ji adresovali přímo vedení PPF?

My jsme výzvu adresovali přímo většinové majitelce skupiny PPF, paní Renátě Kellnerové, a nejvyššímu výkonnému manažerovi skupiny, panu Jiřímu Šmejcovi. Adresovali jsme výzvu osobně jim právě proto, že považujeme situaci za vážnou.

Zároveň se jedná o celkové nastavení přístupu majitele k televizi Markíza a k jejímu zpravodajství, případně k diskusním pořadům. A to nemůže podle našeho názoru nastavit nikdo na nějaké nižší úrovni managementu, než je právě většinová majitelka a nejvyšší výkonný manažer.

My jsme zvali i zástupce skupiny PPF, kteří pozvání odmítli, PPF ale poskytla následující vyjádření: „Součástí akvizice mediální společnosti CME (provozovatel televizních stanic na Slovensku – pozn. red.) skupinou PPF byl a stále je závazek zachovat nezávislost zpravodajství jednotlivých stanic na majiteli. Proto se prosím obracejte přímo na televizi Markíza, případně také na Redakční radu mediálního holdingu CME.“ Proč by měl majitel zasahovat? Není tento argument zástupců skupiny PPF dostatečný?

Samozřejmě v obecném principu platí, že když majitel nezasahuje do obsahu například tak, aby to vyhovovalo jeho obchodním zájmům, tak je to v pořádku.

Situace na Slovensku je přece jen poněkud specifická. Tamní redakce televize Markíza má podle toho, co říká a jak vystupuje, pocit, že zásahy ze strany majitele už se dějí, a to právě prostřednictvím nějakého středního managementu nebo managementu konkrétně televize Markíza.

Proto jsme se my jako česká pobočka Mezinárodního tiskového institutu obrátili se zdvořilou žádostí právě na dvě zmiňované osoby, aby se do věci vložily a osobně garantovaly zachování nezávislé žurnalistiky v televizi Markíza, protože z dosavadního výkonu managementu přinejmenším redakce televize tento pocit nemá.

Očekáváte od vedení PPF nějakou reakci?

Myslím, že vlastně není moc důležité, jestli na naši výzvu osobně odpoví. Já myslím, že důležité bude, jak budou konat.

Šéfredaktor Aktuality.sk Petr Bárdy k situaci v TV Markíza „Myslím si, že vedení neustoupí. Neumím si představit, že by Michal Kovačič dále pořad moderoval. Ředitel TV Markíza Peter Gažík veřejně téma odsoudil a ani nenaznačil, že by existoval jakýkoliv zájem situaci s lidmi, kteří výzvu podepsali, řešit. Management televize má jasno a jednoduše se nepohne ani o milimetr,“ řekl v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Plus šéfredaktor slovenského zpravodajského serveru Aktuality.sk Petr Bárdy.

Bude důležité, jestli například zůstane zachován diskusní pořad, o kterém se nyní mluví. To je ale jen jedna část. Jde také o to, jestli televize Markíza skutečně zůstane nezávislá a kritická vůči politické moci.

My ve výzvě, kterou jsme adresovali paní Kellnerové a panu Šmejcovi, mluvíme i o tom, že to není důležité jen pro Slovensko, ale že je to důležité pro všechny země, kde jejich skupina působí v roli vlastníka nějakých médií. Je velmi pravděpodobné, že podle toho, jak si to nyní nastaví na Slovensku, se budou politické elity v jednotlivých zemích chovat k redakcím médií, které patří do skupiny PPF.

Vedení Markízy odmítá jakoukoliv formu manipulace a cenzury. Jakou máte jistotu, že to není tak říkajíc tvrzení proti tvrzení? Markíza totiž například tvrdí, že Michal Kovačič zneužil vysílací čas na prezentaci vlastních názorů v rozporu se zákonem o mediálních službách.

Já si myslím, že toto je detail. To, jestli pan Kovačič v roli moderátora porušil nějaký kodex nebo vnitřní předpis televize, je věcí interního řešení v rámci televize Markíza.

Na druhou stranu se už od počátku roku nebo minimálně od března diskutuje o tom, že novináři televize Markíza ve zpravodajství i v publicistice mají pocit, že po změně managementu jim vlastník víc ingeruje do práce a že je tlačí k tomu, aby byli vstřícní k tamní politické moci. Kdyby ale všechno fungovalo správně, tak bychom nebyli svědky takové situace.

Proto jsme adresovali zdvořilou žádost vůči paní Kellnerové a panu Šmejcovi, aby se do věci vložili a skutečně garantovali nezávislý a kritický přístup žurnalistů tak, jak to má být.