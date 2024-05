Tvrdá vyjádření po atentátu na Fica byla v afektu. Počkejme, až vychladnou hlavy, říká vládní poslanec

Poslanec Slovenské národní strany (SNS) Roman Michelko připustil, že až se situace po atentátu na premiéra Roberta Fica (Směr) uklidní a jeho zdravotní stav bude stabilizovaný, mohl by přijít čas na spojování rozdělené slovenské společnosti. S tvrdými útoky na média a opozici ale krátce po atentátu přišli koaliční politici včetně šéfa SNS Andreje Danka. „Šlo o afekt,“ vysvětlil jejich slova ve vysílání Českého rozhlasu Plus Michelko. Bratislava 11:34 16. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec SNS Roman Michelko | Zdroj: Profimedia

Máte podrobnější informace o stavu premiéra Fica?

Ne, nemám. Mám jen ty, které jsou v médiích. Včera jsme někdy okolo 17. hodiny odešli z parlamentu a byli jsme informováni jen o některých zásadních věcech. Můžu jen potvrdit, že se posilovala i ochrana poslanců, ale nemůžeme říct, jakými metodami nebo jakým způsobem.

A co se týká dalších jednání, je možné, že v úterý jednání parlamentu obnoví, ale je možné, že se tato schůze úplně ukončí a neprojednané body budou přesunuté na další schůzi, která začíná 11. června.

Máte informace o tom, jak bude fungovat vláda? Náš zpravodaj říkal, že premiér musí být v dobrém stavu, aby někoho pověřil. Víte, co se bude v následujících hodinách v této souvislosti dít?

Neřekl bych, že musí být v dobrém stavu. Musí být při vědomí, což by měl být. Může tak pověřit některého z vicepremiérů, pravděpodobně to bude dvojka Směru, ministr obrany Kaliňák. To ještě nenastalo, ale jelikož není v umělém spánku, ale při vědomí, tak si umím představit, že toto pověření si dovedu představit jako velmi jednoduché. Připraví mu nějaký dekret a on ho podepíše.

Nemáte podrobnější informace z vedení vaší strany, protože médiím ty informace sdělil i váš ministr Tomáš Taraba…

Ano, řekl to někdy okolo 23. hodiny, mluvíme spolu v 7 hodin ráno a bližší informace o premiérovi jsou hlavně pro členy vlády.

Všech 150 poslanců nemá detailní informace, nemáme informace ze zpravodajských služeb a podobně, takže v tomto smyslu jsme informovaní podobně jako běžní občané.

‚Politická válka‘

Největší radikálové vládní koalice obvinili z atentátu na Fica média a opozici, která ale vyzývá ke zklidnění Číst článek

Opoziční strana Progresivní Slovensko ve středu oznámila, že přeruší kampaň a veškeré politické aktivity. Vy něco takového také v souvislosti s eurovolbami zvažujete?

Určitě se minimálně přerušilo jednání parlamentu. Předpokládám, že některé mítinky, které byly naplánované minimálně na tento týden, se zruší a čekáme na nějaký celonárodní konsenzus.

Případný charakter kampaně do Evropského parlamentu bude určitě zjevně ovlivněný touto tragickou událostí a je ještě předčasné, je několik hodin po pokusu o politický atentát, takže těžko říci, co přijmou politické špičky, ale není pochyb o tom, že tato událost charakter kampaně ovlivní.

Krátce po atentátu vystoupili představitelé vládní koalice na tiskové konference. Předseda vaší SNS Andrej Danko mluvil mimo jiné o tom, že pro vás začíná „politická válka“ a že skončilo období drzosti médií a opozice. Co myslí tou „politickou válkou“ a změnami, které mají nastat?

Zároveň striktně řekl, že vše bude v souladu se zákonem. V žádném případě nepřestaneme legislativně konat ohledně RTVS (veřejnoprávní telerozhlas – pozn. red.). Je možné, že se tento zákon doprojedná na další schůzi…

Tento zákon už ale běží, to asi není ta „politická válka“…

Politická válka je v tom smyslu, že pravděpodobně nenávistné projevy, ať už na sociálních sítích, nebo co se týká vůbec projevů v rámci médií, budou možná i trestněprávně postihnutelné.

Máme precedens, kdy jeden poslanec kvůli jemně nešťastnému vyjádření ztratil mandát a dostal pokutu. V případě lidí, kteří velmi často veřejně projevují koncentrovanou nenávist na sociálních sítích, se dodnes nekonalo.

ONLINE: Fico je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Operace trvala pět hodin, informovala nemocnice Číst článek

Ochrana politiků, jejich soukromí a osobní integrita byla v podstatě nulová. Verbální útoky a urážky se braly pomalu jako součást folkloru. Mnozí poslanci dostávají hrubé osobní výhrůžky, dokonce takové typu, víme, kde bydlíš, počkáme si na tebe atd. Tento typ osobních útoků a nebezpečného vyhrožování bude úplně jinak vnímaný a bude postihovaný.

Cesta ke smíření

To je samozřejmě velmi vážné, pokud vím, tyto podobné vyhrůžky dostávají politici napříč slovenským politickým spektrem. Přesto ještě ke slovům Andreje Danka, který mluvil i o šéfovi opozice Michalu Šimečkovi poměrně útočně agresivně. Není na čase v těchto chvílích nastavit smírčí tón a pokusit se o zklidnění situace? Proč SNS a další koaliční strany nepřijaly nabídku pana Šimečky, aby si všechny parlamentní strany stouply vedle sebe?

Víte, bylo to velmi těžké, když ještě v době, kdy oznámil místopředseda parlamentu, že proběhl atentát, tak poslanci především z OĽaNO (dnes opoziční hnutí Slovensko Igora Matoviče) velmi hrubým způsobem začali vykřikovat, kdo za to může…

I místopředseda parlamentu Ľuboš Blaha (Směr) byl první, kdo vykřikl do mikrofonu, že za to může opozice.

… a okamžitě vznikla přestřelka, kdo za to může. Co se týká smířlivého gesta, v ten moment to bylo ještě velmi živé a byl tam afekt. Nebylo by ani uvěřitelné, ani přirozené, kdyby něco takového nastalo. Jednotlivé politické strany měly tiskové konference po té koaliční a v zásadě všichni to odsoudili.

Nevylučuji možnost, že když trochu vychladnou hlavy, a hlavně když prognóza pana premiéra bude pozitivnější, ideálně bez větších důsledků nebo zdravotních komplikací a začne rekonvalescence, že nastane i hledání cesty z této extrémně rozdělené společnosti. Je ale zjevné, že na to ještě nebyl čas, všichni byli pod vlivem emocí. Věřím, že s nějakým časovým odstupem se začne hledat cesta, jak tyto nesmiřitelně rozdělené společnosti začnou trochu spojovat.