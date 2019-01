Britové budou mít v případě tvrdého brexitu dočasně stejné podmínky jako dosud, schválila česká vláda

Česká vláda na pondělním jednání schválila úpravu nutnou pro případ tzv. tvrdého brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie bez vzájemné dohody. Návrh ministerstva vnitra počítá s tím, že budou mít britští občané v Česku dočasně stejné podmínky jako dosud. Přechodné období bude podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD trvat do konce roku 2020. Berlín/Londýn 17:39 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Czexit (ilustrační fotoú | Foto: Akton | Zdroj: Wikimedia Commons

Podle návrhu zákona, který vypracovalo ministerstvo vnitra, by pro Brity v Česku měla v případě odchodu Británie z Evropské unie bez dohody platit stejná pravidla jako pro občany EU až do konce roku 2020. Do konce této lhůty by Britové a jejich rodinní příslušníci museli v Česku požádat o oprávnění k pobytu, které se týká státních příslušníků třetích zemí.

„Po tuto dobu (do konce roku 2020 - pozn. red.) se zachovávají práva britských občanů v České republice z hlediska povolení k trvalému pobytu, uzavírání manželství, žádání o občanství, penzijního připojištění, pracovních povolení a uznávání kvalifikací,“ vyjmenoval pro Radiožurnál ministr vnitra Jan Hamáček.

Británie má unijní osmadvacítku opustit letos 29. března. O tom, zda tak učiní dohodou o vystoupení, nebo bez ní, by se mělo rozhodnout 15. ledna v britském parlamentu. Pozorovatelé zatím vycházeli z toho, že britská premiérka Theresa Mayová nemá dostatek hlasů pro prosazení dohody o vystoupení, kterou její vláda s Bruselem vyjednala.

Situace v Německu

Pokud Velká Británie opustí Evropskou unii bez dohody, budou její občané moci zůstat v Německu během přechodného období ještě nejméně tři měsíce za dosavadních podmínek.

Zpočátku by se postavení Britů změnilo jen formálně, protože by ztratili status občanů unijní země a stali by se občany třetí země. Po uplynutí přechodného období, které by se mohlo z tříměsíční lhůty protáhnout, by museli žádat o povolení k pobytu, v případě že by v zemi chtěli zůstat.

Do rozhodnutí německých úřadů by v zemi mohli - podobně jako v Česku - žít za stejných podmínek jako předtím. Ve spolkové republice žije kolem 120 000 Britů.