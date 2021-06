‚Kdo jsou, aby nám diktovali, co je dobré a co zlé.‘ Trump chválí Nigérii za zablokování Twitteru

„Víc zemí by se mělo zachovat jako Nigérie!“ chválil západoafrickou zemi bývalý americký prezident Donald Trump. Nigérii poblahopřál za to, že zablokovala Twitter. Sociální síť předtím smazala příspěvek nigerijského prezidenta Muhammadua Buhariho. Vyhrožoval v něm separatistům. Trump teď Nigérii za její tvrdý postup vůči americké internetové firmě gratuluje. Twitteru Trumpovi zablokoval účet už v lednu. Washington/Abuja 13:37 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump s nigerijskou hlavou státu Muhammaduem Buharim v roce 2018 | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Trump své prohlášení poslal e-mailem. Informuje o něm deník New York Post a další média. Jde o emotivní mail. Trump v něm píše: „Kdo jsou, aby nám diktovali, co je dobré a co zlé, když oni sami jsou zlo?“

Mluví v množném čísle, protože do své kritiky zahrnul nejen Twitter, ale i Facebook. Obě sociální sítě podle něj neumožňují svobodný projev. A země by na to měly zareagovat stejně jako Nigérie a sítě zablokovat.

V takovém případě by pak podle Trumpa na místo těch zablokovaných sítí nepochybně hned nastoupila konkurence. A dodává, že možná měl ty „zlobivé“ sítě zablokovat, když byl prezidentem.

Jenže zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg mu prý tehdy „pořád volal a pořád chodil do Bílého domu na večeře a vykládal mi, jak jsem skvělý“. Takže z toho nic nebylo. Trump ale tento odstavec uzavřel letopočtem 2024 s výmluvným otazníkem. To budou v Americe další prezidentské volby.

Trump proti Twitteru a Facebooku bojuje kvůli zablokování svých účtů. Obě platformy k tomuto kroku sáhly po lednovém útoku exprezidentových stoupenců na budovu Kongresu ve Washingtonu. Důvodem byl obsah jeho postů, který byl podle nich nevhodný, protože podněcoval k násilnostem. Facebook mu zablokoval účty - včetně Instagramu - nejméně na dva roky, Twitter natrvalo.

Ztrátu těchto komunikačních kanálů se Trump snaží kompenzovat. V květnu spustil blog s názvem „Od pracovního stolu Donalda J. Trumpa“, ale ten už zanikl. Údajně chystá něco nového, tak to alespoň řekl jeho poradce Jason Miller.

Prezidentovy výhrůžky

Důvodem zablokování sociální sítě v Nigérii bylo smazání příspěvku prezidenta Muhammadua Buhariho. Podle Twitteru vyhrožoval pachatelům žhářských útoků na vládní budovy a policejní stanice, hlavně na jihovýchodě země.

Nigerijské úřady z nich obviňují zakázanou separatistickou skupinu IPOB, která bojuje za vznik nezávislého státu Biafra. Podíl na útocích ale tito separatisté popírají.

Prezidentův příspěvek odkazoval na občanskou válku v Biafře koncem šedesátých let. Ten konflikt měl asi milion obětí. Prezident připojil výhrůžku a tím podle Twitteru porušil pravidla ohledně hrubého obsahu. Sociální síť proto post odstranila a prezidentův účet zablokovala na 12 hodin.

Nigérie pak v reakci zablokovalo sociální síť na dobu neurčitou, oznámilo v pátek nigerijské federální ministerstvo informací. Zdůvodnilo to tvrzením o zneužívání internetové platformy pro podvratné aktivity, které ohrožují soudržnost Nigérie. Žádné podrobnosti o těch údajně podvratných aktivitách ale ministerstvo neuvedlo. Zablokování Twitteru i jeho důvod oznámilo na Twitteru.

Sociální síť nad tím vyjádřila znepokojení a uvedla, že v moderní společnosti mají lidé právo na neomezený přístup k internetu.