Musk je nevypočitatelný. Chce, aby byl Twitter velmi otevřený, ale jeho zájmy neznáme, říká expert

Miliardář Elon Musk koupil za 44 miliard dolarů (přes jeden bilion korun) sociální síť Twitter. O jeho motivu ke koupi se ale zatím vedou jenom spekulace. „Je znám tím, že je nevypočitatelný,“ řekl v rozhovoru pro pondělní Radiožurnál šéfredaktor serveru Lupa.cz s David Slížek. Rozhovor Praha 7:00 26. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musk na začátku dubna nabídl za Twitter 43 miliard dolarů (archivní foto) | Zdroj: Reuters

(Rozhovor vznikl pár hodin před tím, než bylo oznámeno, že Musk sociální síť Twitter koupil, pozn. red.)

Proč chce podle vás miliardář Musk koupit Twitter?

To je otázka, nad kterou se trápí celá řada lidí v posledních týdnech, protože Elonu Muskovi samozřejmě do hlavy nikdo nevidí. Elon Musk je úspěšný podnikatel. Je pro celou řadu lidí velký vzor v podnikání, ale je také znám tím, že je nevypočitatelný a že dokud opravdu obchod neklapne, tak se asi dá jenom těžko spekulovat o tom, co ho k němu vede.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s šéfredaktorem serveru Lupa.cz s Davidem Slížkem o koupi Twitteru

Máme samozřejmě nějaká veřejná prohlášení Elona Muska, který říká, že chce z Twitteru udělat platformu, která bude opravdu velmi vstřícná k šíření jakýchkoliv informací, kde bude velmi otevřená svoboda slova. Ale to jsou zatím proklamace a úplně nevíme, co z nich může do budoucna být.

Ano, on řekl, že chce vlastnit Twitter, aby ho rozvíjel a stal se skutečnou platformu pro svobodné vyjadřování. Twitter teď nějak brání svobodnému vyjadřování?

To je dobrá otázka. To byste se možná spíš měla zeptat Elona Muska, jestli si to myslí. Samozřejmě všechny velké platformy a sociální sítě jsou teď pod takovým dvojím tlakem. Jeden je právě na to, aby pokud možno co nejméně zasahovaly do obsahu, který tam lidé sdílí, aby co nejméně omezovaly svobodu vyjadřování.

A druhý naopak míří přesně opačným směrem. Říká, že se přes sociální sítě šíří i celá řada nebezpečných informací nebo dezinformací a konspiračních teorií, propagandy a že by právě sociální sítě proti nim měly mnohem ostřeji zasahovat a mnohem více by měly takové věci mazat. Najít nějaký kompromis mezi těmito dvěma tendencemi – to bude teď asi velký úkol pro všechny sociální sítě. Nejenom pro Twitter.

Musk také uspořádal na Twitteru anketu, ve které se uživatelů ptal, jestli se domnívají, že provozovatel Twitteru dodržuje zásadu svobodného projevu. Jak anketa dopadla?

Přiznávám, že ani netuším, ale o této anketě vím. Uspořádal anketu o tom, jestli by uživatelé chtěli mít tlačítko možnost editovat, tedy upravovat tweety poté, co už je odeslali. Ale předpokládám, že anketa dopadla tak, jak asi všichni můžeme teď předpokládat, to znamená negativně.

Časopis Forbes zveřejnil každoroční žebříček nejbohatších lidí planety. Bezose vystřídal Musk Číst článek

Může si Elon Musk dovolit koupit Twitter jako nejbohatší člověk? Asi ano.

To je v poslední době právě asi nejnovější vývoj tanečků kolem nákupu Twitteru a to, že Elon Musk představil opravdu dost zaručený plán, jak financovat celý nákup. Část peněz dá ze svého, část peněz půjde z různých úvěrů a půjček. A právě to vypadá jako jeden z takových vážných argumentů, že to opravdu s nákupem Twitteru může myslet vážně.

V Twitteru Musk už vlastní podíl 9,2 procenta. Správní rada Twitteru se ještě nedávno obávala nepřátelského převzetí ze strany Muska, takže schválila dokonce plán, který by umožnil těm stávajícím akcionářům koupit akcie s výraznou slevou, aby se tedy rozředily podíly nových investorů. Teď to ale vypadá, že tu nabídku na koupi přijme. Proč podle vás ta změna?

Těch teorií je samozřejmě celá řada. Je možné, že i ten původní odpor, nebo deklarovaný odpor, vedení Twitteru proti tomu převzetí mohl být součástí vyjednávání o výši ceny. To je samozřejmě docela dobře možné.

Je také možné, že Twitter bude chtít transakci uzavřít ještě teď rychle, předtím, než na konci tohoto týdne oznámí své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku, u kterých se poměrně hodně očekává, že nebudou úplně růžové. Že Twitter oznámí další ztráty a další nesplnění svých rozvojových cílů - to znamená menší nárůst uživatelů, než třeba očekával a podobně. A tam by také dávalo určitě smysl prodat tu firmu Elonu Muskovi ještě předtím, než se zveřejní informace, které by mohly potenciálně snižovat cenu firmy. Takže je možná opravdu celá řada důvodů, proč teď vedení firmy obrací. Také může poslouchat tlak akcionářů, pro které nabídka rozhodně není špatná a kteří by se možná opravdu teď chtěli akcií zbavit a vydělat na nich, protože budoucnost Twitteru zatím není vůbec jasná.

Řetězové e-maily? Lživého obsahu je v nich relativně málo, obsah je ale značně přifouknutý, říká odborník Číst článek

Někteří uživatelé Twitteru se po oznámení obávali o nezávislost této sociální sítě. Jsou takové obavy podle vás namístě?

Obavy určitě ano, protože my nevíme, jak bude Twitter případně fungovat, pokud ho Elon Musk koupí. Když takovou službu koupí jeden člověk, miliardář, který má nějaké své zájmy, a my nevíme úplně přesně, co nakonec s Twitterem udělá, jakým způsobem ho posune, tak samozřejmě nějaké obavy na místě vždycky jsou. A jak jsem říkal, Elon Musk je nevypočitatelný. My ještě pořád nevíme, jestli opravdu k tomu prodeji nakonec dojde. Nevíme, i kdyby koupil Twitter, jak ho změní, jakým způsobem ho změní. Jestli bude mít dostatek času se mu věnovat, protože řídí další firmy, které mu určitě zabírají poměrně hodně času. Těch neznámých a otazníků je samozřejmě celá řada.

Na druhou stranu Twitter opravdu není v úplně dobré situaci, protože skoro celou dobu své existence bojuje s tím, že neroste tak rychle, jak by investoři očekávali. Jeho akcionáři očekávali, a neustále se nad ním vznáší velký otazník, jak to s ním opravdu nakonec dopadne. Takže z tohoto pohledu, pokud by ho vlastnil jeden nejbohatší člověk na světě, který úplně nemusí hledět na to, jestli ta sociální síť vydělává, nebo nevydělává, tak by to na druhou stranu mohlo Twitteru přinést přece jenom zaručenější budoucnost. Ale všechno jsou to kdyby a spekulace. Není zatím jasné téměř vůbec nic.