Ruské úřady přestávají blokovat Twitter. Sociální síť odstranila většinu požadovaných informací

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor se rozhodl dále neblokovat twitter, protože tato sociální síť mezitím odstranila více než 91 procent informací, zakázaných v Rusku. Oznámila to ruská média s odvoláním na komuniké Roskomnadzoru. Ten sice přestal zpomalovat twitter na pevných linkách a zařízeních, ale rozhodl se zachovat zpomalení na mobilních zařízeních, a to až do úplného odstranění zakázaného obsahu.

Moskva 23:09 17. května 2021