Dva bývalé zaměstnance Twitteru obvinil soud ze špionáže pro Saúdskou Arábii

Soud v americkém San Franciscu obvinil ze špionáže pro Saúdskou Arábii dva bývalé zaměstnance Twitteru a člověka, který údajně zprostředkovával jejich spojení s vládou v Rijádu. Saúdské vládě měli poskytovat osobní informace některých uživatelů. Byli mezi nimi i známí kritici monarchie. San Francisco 7:43 7. listopadu 2019

Podle soudních dokumentů jsou obvinění ze špionáže americký občan Ahmed Abauammo a občan Saúdské Arábie Ali Alzabarah. Oba pracovali pro Twitter a podle obvinění vynášeli citlivé osobní informace některých uživatelů. Mezi nimi byli i známí kritici monarchie.

Třetí obviněnou osobou ze špionáže je další Saúd Ahmed Almutaírí, který fungoval jako prostředník mezi těmi dvěma špehy a saúdskoarabskou vládou. Rijád se tak podle obvinění pokoušel kontrolovat protirežimní hlasy zvenčí.

U soudu v San Francisku se ale objevil pouze jeden z obviněných, a to právě občan Spojených států Abauammo. Soud rozhodl o jeho umístění do vazby do dalšího slyšení.

Abouammo pracoval v Twitteru jako manažer mediálního partnerství a skončil v roce 2015. Kromě špionáže se měl dopouštět falšování dokumentů včetně hlášení pro Federální úřad pro vyšetřování, tedy FBI. Zbylí dva obvinění jsou pravděpodobně v Saúdské Arábii.

Blízký korunnímu princi

Ali Alzabarah pracoval pro společnost jako inženýr a v roce 2015, poté, co ho naverbovala Saúdská Arábie, měl získávat osobní data více než šesti tisíc uživatelů Twitteru. Jeho činnost odhalil jeho nadřízený, který ho postavil mimo službu. Alzabarah potom podle vyšetřovatelů odletěl společně se svou manželkou a dcerou do Saúdské Arábie.

Almutairi měl figurovat v celém případu jako zprostředkovatel komunikace mezi saúdskou vládou a těmi zaměstnanci. Podle deníku Washington Post je blízký korunnímu princi Mohamedovi bin Salmánovi.

Společnost Twitter přiznala, že se určití lidé pokoušeli zneužít služby sociální sítě. Zároveň prý rozumí obrovským rizikům, kterým někteří uživatelé Twitteru čelí, a prý má prostředky na ochranu jejich bezpečí.

Klíčový spojenec

Vztahy Spojených států jsou velmi blízké. Rijád je klíčovým spojencem Washingtonu na Blízkém východě. Saúdská Arábie dokonce používá americký protiraketový systém. Nákup v loňském roce osobně dojednal americký prezident Donald Trump se saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmánem.

Po letošním zářijovém útoku dronů na saúdskoarabská ropná pole potom šéf Bílého domu schválil vyslání amerických vojáků do země. Z útoků viní Írán, jeho bezpilotní letouny měly střelami zasáhnout ropná zařízení Abkajk a Churajs.

K odpovědnosti za akci se ale přihlásili jemenští povstalci z řad šíitských Húsiú. Ty podporuje právě Írán. Saúdská Arábie v jemenském konfliktu podporuje oficiální jemenskou vládu.

Vztah mezi oběma zeměmi nepoškodila ani loňská zářijová vražda novináře Džamála Chášukdžího. Toho zabili na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu loni na začátku října a jeho tělo se nikdy nenašlo. Rijád dlouho podíl na jeho smrti popíral a tvrdil, že novinář a kritik saúdskoarabského režimu ze zastupitelského úřadu odešel.

Pak ale jeho úmrtí uznal, ale stále měnil verze toho případu. Každopádně i přes to, že mezinárodní společenství za vraždu odsoudilo Saúdskou Arábii a jeho vládnoucí rodinu, vztah prezidenta Trumpa a princem zůstal velmi těsný.