Týden, který rozhodne o Katalánsku? Puigdemont chystá nezávislost, Rajoy omezení autonomie

Začínající týden může být klíčový pro vývoj událostí v Katalánsku. Region by totiž už v úterý mohl jednostranně vyhlásit nezávislost. Španělský premiér Mariano Rajoy o víkendu v rozhovoru pro El País řekl, že v tom případě by neváhal využít ústavních pravomocí na omezení autonomních kompetencí Katalánska. Otázky a odpovědi Barcelona 7:00 9. 10. 2017 (Aktualizováno: 8:51 9. 10. 2017)

Katalánsko by mohlo vyhlásit nezávislost na Španělsku v řádu dní - prohlásil to šéf regionální vlády Carles Puigdemont. Proti odtržení přitom v neděli demonstrovaly statisíce lidí a jednotný není ani regionální parlament.

Co plánuje premiér Puigdemont?

Katalánský parlament se sejde v úterý. Premiér Puigdemont by právě na tomto sezení mohl přednést závěrečné výsledky referenda o nezávislosti.

Všeobecného hlasování se minulou neděli účastnilo na 42 % oprávněných voličů a přes devadesát procent z nich se vyslovilo pro odtržení regionu.

Podle Puigdemonta by poslanci měli tyto výsledky respektovat a do 48 hodin vyhlásit nezávislost. S tím ale nesouhlasí opozice, která předešlá jednání o referendu bojkotovala.

Separatisté mají navíc jen křehkou většinu a jejich vládní koalice je v posledních dnech nejednotná.

Jak by reagoval Madrid?

Španělský premiér Mariano Rajoy řekl, že by v případě samotného vyhlášení nezávislosti nechal vypsat nové volby do katalánského parlamentu. Argumentuje tím, že hlasování předem zakázal španělský ústavní soud a svůj hlas odevzdala necelá polovina obyvatel regionu.

Jednota Španělska bude podle něj zachována a země se nerozdělí. „Uděláme pro to vše, co nám zákony dovolují,“ uvedl v rozhovoru pro německý deník Die Welt

Španělská a katalánská vlajka na víkendové demonstraci v Barceloně | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: Reuters

Španělská ústava navíc Madridu umožňuje, aby region dočasně zbavil samosprávy. Pro spuštění článku 155, který doteď nikdo v zemi neuplatnil, by ale Rajoy potřeboval silnou politickou podporu.

V extrémním případě by Madrid mohl do oblasti vyslat armádu - ta by posílila činnost státní policie a národní gardy. Naopak regionální katalánská policie je za svůj postup při konání referenda kritizovaná a její představitelé kvůli tomu minulý týden vypovídali před soudem.

Kdo o víkendu demonstroval v Barceloně?

Po celý víkend se v celém Španělsku konaly demonstrace odpůrců samostatnosti. Hlavní akce byla v Barceloně, a zatímco podle organizátorů byl v ulicích katalánské metropole až milion lidí, podle místní policie bylo demonstrantů asi 350 tisíc.

Demonstrací v centru Barcelony se zúčastnil taky držitel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. Peruánský spisovatel se španělským pasem vyzval celou zemi k jednotě.

„Vzkazujeme všem separatistům, kteří jsou v menšině, že Španělsko je moderní země. Svou svobodu si musela těžce vydobýt a nevzdá se jí kvůli spiknutí, které by ji uvrhlo mezi země třetího světa,“ řekl nobelista.

Španělský spisovatel Javier Cercas pro časopis Spiegel uvedl, že separatisté chtějí diskuzí o nezávislosti odvést pozornost od dvou věcí - od míry korupce a od jejich špatné politiky po vypuknutí finanční krize v roce 2008.

Katalánský parlament v Barceloně | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Společnost ale v otázce nezávislosti Katalánska zůstává neustále rozdělená - podle průzkumu společnosti Sociometrica bylo v září pro odtržení regionu 50,1 % respondentů.

Ve stávající situaci navíc roste počet těch, kteří si samostatnost nepřejí.

Jaká je nálada firem v regionu?

Desítky společností v uplynulých dnech přestěhovaly své centrály do jiných částí Španělska. Centrální vláda jim pro to minulý týden zjednodušila podmínky a přesun sídla tak firmy nemusí řešit se svými akcionáři.

Tuto možnost mimo jiné využily i jedny z největších španělských bank - Banco Sabadell a CaixaBank. Finanční ústavy by se totiž po odtržení Katalánska mohly ocitnout mimo území Evropské unie a nevztahovala by se tak na ně unijní ochrana.

O přesunu sídla bude v pondělí jednat taky představenstvo firmy Albertis, která staví a provozuje dálnice ve Španělsku a Francii.

Přesun sídla z Katalánska oznámila banka Caixa | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters