Větší otevřenost, než čekali. Experty, kteří pátrají po původu koronaviru, překvapila vstřícnost Číny

Čínská strana umožnila týmu Světové zdravotnické organizace (WHO), který ve Wu-chanu zkoumá původ koronaviru způsobujícího nemoc covid-19, plný přístup na všechna místa a ke všem lidem, o nějž požádali. V rozhovoru poskytnutém agentuře AP to řekl člen týmu WHO Peter Daszak. Dodal, že čínská otevřenost byla větší, než čekali.

Wu-chan 21:06 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít