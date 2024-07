Amerikanista: U demokratů přerůstá kvůli Bidenovi nervozita v paniku, sponzoři zadržují miliony dolarů

Americký prezident Joe Biden trvá na tom, že má dost sil, aby porazil Donalda Trumpa a zvládnul další čtyři roky v Bílém domě. Obavy svých spolustraníků týkající se jeho kondice však nerozptýlil. Řada demokratů sice za Bidenem dál stojí, přibyli ale další zákonodárci, kteří ho vyzývají, aby ukončil svou kampaň za znovuzvolení. „Přesvědčit ho, aby nekandidoval, bude extrémně těžké,“ říká pro Český rozhlas Plus amerikanista Jiří Pondělíček. Rozhovor Praha 12:38 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Jaká je teď asi nálada uvnitř Demokratické strany?

Je to nervozita přerůstající až v paniku. Poslední vystoupení Joea Bidena, které bylo celkem solidní, ať už projev na začátek nebo tisková konference, bohužel opět doprovodily dva přeřeky, které by možná za normální situace bylo možné přejít.

Ale ve straně panuje taková atmosféra, že už mu budou počítat každý malinký přeřek, každou malinkou chybu. Je vidět, že po nedávné debatě Bidena s Trumpem se zřejmě obrazně řečeno utrhla lavina a pro prezidenta už bude extrémně těžké ji zastavit.

Nejnovější zprávou je, že během vystoupení v Detroitu Biden působil celkem solidně a už se takto zásadně nepřeřekl. Dá se odhadnout, jestli má podporu klíčových lidí ve straně?

Vyjádření jsou zatím opatrná, ale příznačné je, že nejsou jednoznačně pro prezidenta. Už i jeho spojenci připouštějí, že obavy jsou na místě nebo že chápou lidi, kteří mají obavy. Už z toho to vypadá, že jeho podpora se může dále drolit.

Ale možná nejvýznačnější pro demokraty je zpráva, kterou zveřejnily The New York Times, že údajně sponzoři strany zadržují 90 milionů dolarů z již přislíbených příspěvků na kampaň do doby, než Biden odstoupí. Právě nedostatek peněz by mohl být tím, co ho přinutí k tomu, aby nakonec rezignoval.

Takže tlak sponzorů může být nakonec tím, co rozhodne? A ne tlak některých zákonodárců Demokratické strany?

To si úplně nemyslím. Zákonodárců je zatím příliš málo na to, aby šlo o výrazný tlak. Pokud by se k nim přidali lidé jako Hakeem Jeffries, předseda demokratické menšiny ve sněmovně, nebo Chuck Schumer, předseda Senátu, pak by i tlak ze strany zákonodárců byl významný. Ale zatím je to málo lidí.

Naproti tomu může kalkulaci změnit i málo sponzorů, pokud mají takhle významnou finanční sílu.

‚Už mu ujel vlak‘

Co teď musí Biden udělat, aby přesvědčil jak spolustraníky, tak sponzory Demokratické strany?

Je otázka, jestli ještě něco vůbec může udělat. Skutečně se zdá, že už před debatou tam panovaly pochyby, které ale lidé neříkali, ať už z úcty k prezidentovi, nebo z taktických ohledů, protože nechtěli snižovat jeho šanci na výhru.

Po té debatě už jsou ale pevně rozhodnutí a cokoliv prezident udělá, tak už je neuklidní. U určité části už mu ten vlak ujel.

Může ale ještě někdo nebo něco přesvědčit prezidenta Bidena, aby se vzdal kandidatury, když opakovaně řekl, že kandidovat bude? Zopakoval to i na mítinku v Detroitu, o kterém jsem se zmínil. Ale někteří jeho spolustraníci přesto říkají, že by to rozhodnutí ještě měl udělat. Jak se v tom vyznat?

Joe Biden je velice sveřepý a tvrdohlavý, vždycky takový byl. Přesvědčování bude extrémně těžké. Pokud ale tlak bude růst, zvlášť pokud by hrozilo, že nebude mít peníze na kampaň nebo jich bude mít výrazně méně, tak by to asi musel přehodnotit.

Zároveň i pokud by rostl tlak mezi zákonodárci a pokud by se k němu přidaly význačné postavy strany, tak by ten tlak už nemusel ustát.

Ale to je obecně pro Demokratickou stranu docela krizový scénář, protože čím déle to bude trvat a čím větší nátlak k tomu bude potřeba, čím méně Bidenovo případné rozhodnutí odstoupit bude vypadat dobrovolné, tím horší to potom pro stranu bude.

Trumpova kampaň

Některé průzkumy v posledních dvou týdnech naznačovaly, že v klíčových státech posiluje Donald Trump. V pátek byly uveřejněny další, podle kterých je souboj naopak docela vyrovnaný. Na kolik jsou ty nejposlednější průzkumy spolehlivé?

Průzkumy se samozřejmě můžou mýlit. Nejlepší je sledovat agregátory, které dělají z jednotlivých průzkumů vážené průměry, kde se výkyvy vyruší.

Je pravda, že po debatě se průzkumy vychýlily mírně v Trumpův prospěch, ale zdaleka ne tolik, jak se možná demokraté báli a jak republikáni doufali. To je možná další argument pro Bidena, proč je potřeba zachovat klid a nereagovat přehnaně.

Jak vůbec s pochybnostmi kolem Bidenovi kondice pracuje kampaň Donalda Trumpa?

Donald Trump i jeho kampaň po té debatě trošku ustoupili do pozadí, spíš to z dálky sledují a sem tam to přiživují, ale teď nemusí nic dělat, protože tu práci za ně odvádí sami demokrati tím, že se o tom baví, že zaznívají hlasy k odstoupení Bidena a že se prezident musí bránit nikoli útokům ze strany republikánů, ale i vlastních spolustraníků.