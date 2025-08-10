U Edinburghu hoří známá hora Arthur's seat. Požár se rychle rozšířil po hřebeni kopce

Oblíbený výletní cíl u skotského Edinburghu horu Arthur's Seat zachvátil požár. Informuje o tom server BBC. Požár se rychle rozšířil po hřebeni kopce přírodního parku Holyrood Park a policie vyzvala obyvatele, aby se od této oblasti drželi dál.

Hora v Holyrood Parku se nachází v blízkosti starého města Edinburgu | Foto: Dave Cullen / IMAGO/SportPix UK | Zdroj: Reuters

Hasičská a záchranná služba uvedla, že po vyhlášení poplachu kolem 16.05 (17.05 SELČ) byly na místo vyslány čtyři hasičské vozy a speciální technika. Mluvčí uvedl, že nebyly hlášeny žádné oběti.

Hora v Holyrood Parku se nachází v blízkosti starého města Edinburghu a je oblíbeným výletním cílem turistů i místních obyvatel, píše BBC. 

