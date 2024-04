U nemocnic v Pásmu Gazy našli 400 těl v masových hrobech. Palestinci viní Izraelce, ti to odmítají

Skoro 400 těl exhumovali palestinští záchranáři z hromadných hrobů u nemocnic v Pásmu Gazy. Podle palestinských zdrojů byla v hrobech i dětská těla. Spojené státy i OSN žádají vyšetření, za jakých okolností vznikly. Palestinci sami přiznávají, že některé z hrobů vznikly ještě před izraelskou vojenskou operací. A televize CNN mluvila i s lidmi, kteří do hrobů dočasně uložili své příbuzné. Přesto Palestinci za hlavní viníky označují Izraelce. Od stálého zpravodaje Chán Júnis 9:19 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská armáda tvrdí, že nemocnice obsadila protože se tam skrývali ozbrojenci Hamásu | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Hroby byli v nemocnicích, konkrétně v Násirově nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy, také v nemocnici Shifa na severu. To, že takové hroby vznikají, se vědělo během celé války. Exhumace těl ale začala až poté, kdy areály nemocnic a jejich okolí nedávno opustili izraelští vojáci.

Podle palestinské civilní obrany si zatím podařilo identifikovat 165 těl z 392 nalezených. Lidé údajně stále proudí na místa nálezu v naději, že tam najdou ostatky svých blízkých. Některá těla podle palestinských zdrojů nesou stopy mučení.

Byla tam údajně pohřbená i těla v chirurgických pláštích, čímž chtějí palestinské zdroje ukázat, že tam byli pohřbení i lékaři a pacienti z nemocnic. Objevilo se i tvrzení, že nejméně 20 lidí bylo pohřbených zaživa, není ale vůbec jasné, na základě čeho tak palestinské úřady soudí.

V nemocnici v Chán Júnisu byly nalezené tři masové hroby a v nemocnici Shifa jeden. Palestinské úřady tvrdí, že většina těl tam byla pohřbena během doby, kdy nemocnice obsadila izraelská armáda. Říkají, že o život tehdy přišla řada pacientů a lékařů.

Naopak izraelská armáda tvrdí, že nemocnice obsadila protože se tam skrývali ozbrojenci Hamásu a spousta obětí byli právě oni. Hroby údajně izraelští vojáci exhumovali, protože hledali izraelské rukojmí a zkoumali, jestli nejsou pohřbení tam. Dodávají ale, že všechna těla, která exhumovali, vrátili na místa, kde byla původně pohřbená.

V současných podmínkách zůstává velkou otázkou to, jestli se událost podaří nezávisle prošetřit. K tomu teď vyzývají Spojené státy, například poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Ten řekl, že Spojené státy mají otázky na Izrael a celá záležitost se musí prošetřit.

OSN dokonce vyzývají k zachování důkazů, aby se celá záležitost prošetřila. Jakýkoliv nezávislý audit nebo prošetření komplikuje i to, že Izrael a Egypt nepouštějí do Pásma Gazy novináře, kteří by třeba mohli svou nezávislou prací osvětlit celý případ.

V Pásmu Gazy stále pracují pouze novináři, kteří už tam byli před válkou. Jsou to tedy Palestinci, kteří pracují pro zahraniční média.