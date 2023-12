Ve čtvrti Queens v New Yorku byli ubodáni čtyři lidé, včetně dvou dětí, uvádí britská BBC. Další tři byli zraněni.Policie byla přivolána do čtvrti Far Rockaway v neděli brzy ráno. Oběti nalezla ve shořelém domě. Podezřelý muž pobodal také dva policisty. Poté byl postřelen jedním ze zraněných policistů. Podezřelý byl převezen do nemocnice, kde po příjezdu zemřel.

New York 16:25 3. prosince 2023