'Účetní z Auschwitzu' půjde do vězení. Berlínský soud v 96 letech odsoudil příslušníka SS Oskara Gröninga

Bývalý příslušník jednotek SS a „účetní z Auschwitzu“ Oskar Gröning bude muset nastoupit do vězení. Gröningovi je 96 let. Podle Vrchního zemského soudu mu zdravotní stav nebrání v tom, aby do výkonu trestu nastoupil. Odsedět si má čtyři roky.

