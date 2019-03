Nízké platy? Mějte více vlastních dětí, doporučil učitelům šéf polské kanceláře prezidenta

Polští učitelé, kteří si dlouhodobě stěžují na nízké platy, by podle šéfa prezidentské kanceláře Krzysztofa Szczerského měli mít více dětí, aby na ně od státu dostávali vyšší přídavky. Toto doporučení mnoho pedagogů urazilo a Szczerski se za něj v úterý omluvil. Varšava 17:23 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je mi přes 50 a děti už mít nemůžu, vzkázala Szczerskému učitelka ze základní školy jménem Tamara. | Foto: Megan Soule | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Učitelé nemusejí žít v celibátu, v souvislosti s tím se dávky na děti, které nyní dostávají polské rodiny, týkají také učitelů,“ řekl Szczerski o víkendu v polském rozhlasu.

Připomněl, že učitelé stejně jako další Poláci mají nárok na dávky z programu 500plus, kdy je rodičům vypláceno 500 zlotých (2982 korun) měsíčně na druhé a každé další dítě mladší 18 let.

„To je tak strašně ponižující, to je jak facka,“ řekla v pondělí portálu wp.pl 54letá učitelka angličtiny s 20letou praxí. „Koho měl pan Szczerski na mysli? Já jsem svoje děti už vychovala. Neměli jsme je pro to, že by nám za to někdo dával peníze,“ dodala.

A zeptala se, jak mají mladí učitelé plánovat děti, když mají i problém zaplatit za nájem.

Referendum o stávce

„Je mi přes 50 a děti už mít nemůžu,“ vzkázala Szczerskému učitelka ze základní školy jménem Tamara.

Svaz polských učitelů vyhlásil na tento měsíc referendum o stávce. Pokud s ní budou pedagogové souhlasit, začne 8. dubna a potrvá do odvolání. Začínající učitelé si v Polsku bez různých příplatků vydělají asi 2540 zlotých (asi 15 150 korun) hrubého měsíčně, ti nejzkušenější asi 3480 zlotých. Průměrná hrubá mzda je v Polsku přes 4700 zlotých.

Šéf kanceláře prezidenta Andrzeje Dudy se v úterý za svá slova omluvil. „Nikdy jsem nechtěl nikoho svými slovy urazit,“ řekl Szczerski, který sám v minulosti působil jako pedagog, a dodal, že práce učitelů si velice váží.