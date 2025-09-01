Údajně jsme propagovali terorismus, říká Ahmed z palestinského knihkupectví, kde Izraelci provedli razii
Před nenápadným knihkupectvím v centru východního Jeruzaléma sedí muž a čte si noviny. Popíjí kávu, kterou mu připravil Ahmed. Knihkupectví totiž nenabízí jenom knihy o blízkovýchodní kuchyni nebo izraelsko-palestinském konfliktu, ale slouží i jako kavárna. Jsou to ale právě knihy, které Ahmed prodává, a které jsou trnem v oku izraelských úřadů. V knihkupectví od února dvakrát provedly razii a Ahmed se svým strýcem Mahmoudem skončil před soudem.
„Důvodem bylo to, že ty knížky podle nich propagovaly terorismus. To není pravda. Knihy, které tu máme pocházejí od renomovaných nakladatelů z celého světa - z Velké Británie, Francie, Německa, Spojených států,“ říká pro Radiožurnál Ahmed.
Údajně jsme propagovali terorismus, říká Ahmed z palestinského knihkupectví, kde Izraelci provedli razii. Natáčel Marcel Faltys
„Všechny knížky stejně prochází přes izraelské celníky, takže ví, co tu prodáváme. Ale někdo v Izraeli se prostě rozhodl, že ty knížky musí zabavit, takže tu dvě a půl hodiny hledali knížky a nakonec jich 300 zabavili,“ dodává. Soud jeho vinu neprokázal a Ahmed se po dvou dnech dostal na svobodu.
Většina knih se poté dostala zpátky do knihkupectví, ale zhruba padesát jich izraelské úřady zatím nevrátily. Razie byla podle Ahmeda zvláštní a policisté se zaměřovali na tituly autorů kritických k Izraeli.
„Policisté, kteří tu byli, neuměli anglicky. Chodili proto po obchodě a s Google překladačem zjišťovali, co to je za tituly. Ale v zásadě zabavovali knížky, které měly na přebalu slova Palestina, Gaza, fotku izraelských vojáků, zdi, která odděluje palestinská území od Izraele nebo palestinskou vlajku. Zkonfiskovali knihy od palestinských autorů, od izraelských autorů. Zabavili také knížky o Palestině od Noama Chomského,“ popisuje Ahmed razii.
Podle Ahmeda se zhoršuje bezpečnostní situace na okupovaných palestinských území, kam patří i východní Jeruzalém, a to i přes mezinárodní kritiku, které v posledních měsících země kvůli válce v Pásmu Gazy čelí.
„Naopak si myslím, že Izrael je agresivnější. Dělají věci, které předtím nedělali. Zavírají kulturní instituce, sledují vaše sociální sítě, zakazují akce, obtěžují a zatýkají Palestince. A jdou třeba také do knihkupectví a jeho majitele zatknou. Nátlak je jak ze strany státu Izrael, tak i některých jeho občanů,“ nastiňuje svůj pohled.
V budoucnu by si Ahmed přál žít ve svobodném státě, kde se nebude muset bát, že mu policie bezdůvodně vtrhne do obchodu a zabaví knihy.
„Doufám, že budoucnost bude lepší. Měli bychom žít svobodně, rovnoprávně, v právním státě, v pohodlí. Tohle všechno nám teď chybí. Věřím, že jednoho dne přijde den, kdy budeme mít svobodu a nebudeme žít ve strachu pod izraelskou okupací,“ dodává Ahmed.
Jeho zatčení vyvolalo mezinárodní kritiku a k soudu v Jeruzalémě se v únoru dostavili diplomaté z Velké Británie, Brazílie nebo Švýcarska, aby muže a jeho strýce podpořili. Před budovou soudu poté lidé protestovali proti jejich zatčení.