Učitelé udávají žáky, stížnosti podávají sousedé, kolegové i kolemjdoucí. Putinův režim hledá zrádce

V Rusku se zvedla vlna udavačství, která čím dál víc zasahuje do sféry mezilidských vztahů. Učitelé udávají žáky, studenti profesory a spolužáky, stížnosti podávají sousedé, kolegové a dokonce i rodinní příslušníci. Někteří analytici situaci přirovnávají k atmosféře z totalitní éry Sovětského svazu. Aktuální vývoj v Rusku přibližuje deník The Financial Times. Svět ve 20 minutách Praha 17:52 9. dubna 2023

Desetiletá Varja Galkinová se v moskevské škole dostala do problémům s učiteli. Všimli si, že dívka pravidelně vynechává hodiny ruského vlastenectví, které byly loni nově zařazeny do ruských školních osnov.

Kromě toho si Varja dala do profilového obrázku v aplikaci WhatsApp proukrajinský symbol.

Matce Eleně pak zaměstnanci školy zavolali, že její dceru zadržela policie. Dívku udala ředitelka, která je městskou zastupitelkou za Putinovu stranu Jednotné Rusko.

Když matka do školy dorazila, našla svou dceru obklopenou policisty, zaměstnanci školy a někým, kdo tvrdil, že je z FSB, hlavní nástupnické agentury bývalé KGB.

Elenu s Varjou na policejní stanici vyslýchali čtyři hodiny. Po výslechu následovala prohlídka bytu rodiny. Prohledali Elenin notebook a další soukromé věci.

„Nenašli nic… kromě modrých a žlutých záclon,“ popisuje Elena. Nakonec byla obviněna z „nesprávného výkonu rodičovských povinností včetně politického ovlivňování svých dětí“. Rodina teď prý musí podstoupit „převýchovný program“.

Hledají se sabotéři

Tento případ není v současném Rusku nijak ojedinělý, píše list. Lidé po celé zemi jsou stále častěji nahlašováni za vyjádření nesouhlasných názorů v soukromí. Udavačství podporují výzvy propagandistických médií a samotného Kremlu k pátrání po „domácích zrádcích“ a „sabotérech“.

Prezident Vladimir Putin už krátce po zahájení invaze vzkázal, že „přirozená a nutná samočistka společnosti zemi jen posílí“.

Od loňského roku v Rusku platí zákony o „diskreditaci ozbrojených sil“ nebo „šíření nepravdivých informací“, které byly použity k ukládání dlouhých trestů protiválečným demonstrantům.

Jak říká právnička a analytička Daria Korolenková, dříve by nebylo možné udat souseda za stužky v ukrajinských barvách nebo za to, že má doma nápis vybízející k míru. Některé místní úřady dokonce zřídily na sociální síti Telegram službu pro zasílání krátkých anonymizovaných udání.

Vězení za obrázky v telefonu

The Financial Times připomíná také nedávný případ 40letého muže cestujícího moskevským metrem, kterého udal spolucestující poté, co zahlédl v jeho mobilním telefonu obrázky „diskreditující armádu“.

Jen o několik stanic dál ho policie zatkla a soud ho poslal na 14 dnů do vězení. Podobný případ se odehrál v jihoruském Krasnodaru. Mladý pár v restauraci zatkla policie poté, co někdo nahlásil úřadům, o čem si dvojice povídala.

Podle vedoucího pracovníka Carnegieho nadace pro mezinárodní mír Andreje Kolesnikova vytváří udavačství „totální nedůvěru“ a atmosféru „vzájemného podezření“. „Lidé se začínají chovat přesně tak, jak se chovali za Stalinovy éry,“ popisuje Kolesnikov.

Udávání bylo v Sovětském svazu obvyklou praxí. Postupně se rozvinulo v široce rozšířený systém sebekontroly, který dosáhl vrcholu v období vlády Josifa Stalina. Informátoři se teď znovu stali klíčovým pilířem podpory Kremlu a nástrojem jeho společenské kontroly.

V současné době, kdy je většina veřejně známých kritiků v exilu nebo byla umlčena, směřují udání do privátní sféry mezilidských vztahů, uzavírá list Financial Times.

