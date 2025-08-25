Úder na Jemen jako odveta za páteční útok. Počet obětí izraelských úderů vzrostl na šest
Izrael podnikl útoky v jemenském hlavním městě Saná. Letectvo tvrdí, že zasáhlo vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác. Cílem byly taky elektrárny nebo sklady s pohonnými hmotami. Počet obětí vzrostl na šest, celkem 86 lidí utrpělo zranění, píše agentura Reuters s odvoláním na zdravotnické představitele povstaleckých Húsíů. Izrael v neděli podnikl údery na Jemen, které označil za odvetu za raketové a dronové útoky Húsíů.
Izraelská armáda uvedla, že cílila na vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác, dvě elektrárny a sklad paliva.
Izrael údery podnikl jako odvetu za raketu, kterou Húsíjové vyslali v pátek na Izrael. Podle nejmenovaného vojenského představitele raketa poprvé nesla kazetovou munici. Úder spustil protivzdušný poplach v Tel Avivu a okolí.
Střela vybuchla ve vzduchu a nikdo neutrpěl zranění. Úlomek rakety ale dopadl na zahradu jednoho domu ve středu Izraele, kde způsobil drobné škody. Húsíjové se k útoku přihlásili. Své údery jemenští povstalci odůvodňují válkou, kterou Izrael vede proti teroristům z Hamásu v Pásmu Gazy.
Húsíové podle Reuters uvedli, že raketu vypustili na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde Izrael vede vojenské tažení.
Kromě vypouštění raket na Izrael, z nichž byla většina zachycena, Húsíové v Rudém moři útočí na lodě, o kterých tvrdí, že mají nějaké vazby na Izrael.
Izraelci v souvislosti s útoky Húsíů opakovaně podniká letecké údery na Jemen. Například 17. srpna izraelské letectvo zasáhlo energetickou strukturu v Jemenu.