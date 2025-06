Údery na Írán byly chyba, říká Smetana. Bez zásahu by byly hrozby neúčinné, oponuje Schneider

Teherán může obnovit obohacování uranu v horizontu měsíců, varoval šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Je podle něj nutné vrátit se k jednacímu stolu. „Vojenský zásah byla chyba. Írán měl obrovskou touhu vyjednat smlouvu,“ říká bezpečnostní analytik Michal Smetana. „Bez něj by hrozba vypadala jako papírový tygr a na Írán by nefungovala,“ oponuje bývalý velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Pro a proti Praha 23:24 30. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snížila operace Půlnoční kladivo jadernou hrozbu Íránu, anebo zvýšila riziko, že Teherán teď bude o jadernou zbraň usilovat ještě více?

Michal Smetana: Na jednu stranu došlo k rozsáhlému poškození infrastruktury, kterou Írán disponoval. Ale to není to stejné jako zničit kompletně latentní kapacitu Íránu vybudovat jaderné zbraň.

Írán s velkou pravděpodobností stále disponuje zásobami víc než 400 kilogramů obohaceného uranu a schopností vyrábět centrifugy.

Obava je na místě z celé řady důvodů. Útoky nyní zničily dohled, který jsme měli skrze Mezinárodní agenturu pro jadernou energii. Zároveň to pravděpodobně posílilo jestřáby v íránské administrativě, kteří budou nyní nejspíš chtít přistoupit k výrobě jaderné zbraně. A také to poničilo možnost hledání diplomatického řešení a vyjednání nové smlouvy.

Jiří Schneider: Schopnost použít jaderné zbraně se skládá ze záměru, z materiálu a technologie. Ten útok, který zatím nevedl k větší eskalaci, to je nadějná část.

Nezasáhl ale záměr. Nevíme, v jakém rozsahu se dotkl zásob materiálu. Ale zásadním způsobem poničil technologické záležitosti, které se týkají fáze, kdy z obohaceného uranu uděláte jadernou nálož. Otázka je, do jaké míry se Írán poučil a měl celý program decentralizovaný.

Pokud má být Blízký východ a celý svět stabilnější, musí být pro státy možné, aby se se ctí vzdaly záměru mít jaderné zbraně. Na rozdíl od přelomu 80. a 90. let ale dnes tato motivace není.

Proto má význam jednání z pozice síly. Ukázat rozhodnost je předehra, která vede k jednání. Je ale otázka, s čím se do jednání půjde, co bude jejich cílem a jaká bude možnost ověřit, že se dojednané věci dodržují.

Jednání s Íránem

Podaří se Írán dostat zpět k jednacímu stolu? Oficiálně to všichni íránští představitelé odmítají, ale třeba prezident Masúd Pezeškján vypadá, že by byl ochoten vyjednávat.

Smetana: Nevíme. Írán aktuálně signalizoval, že je ochoten jednat, pokud se Spojené státy zaručí, že nebudou následovat další vojenské útoky. Takže potenciál pro jednání je a jsou na místě různé scénáře. Zároveň Írán chce jít do diskuzí se stejnými červenými liniemi, jako měl před samotnými útoky.

Schneider: Udržovat hrozbu věrohodnou je součást přípravy jednání. Jestli k nim dojde a jaký budou mít výsledek, je velká otázka. Kdyby Izrael a Spojené státy přestaly naznačovat možnost změny režimu a chovaly se důstojněji k současnému íránskému vedení, tak by jim to umožnilo přijít k jednacímu stolu.

Je otázka, jestli je v této situaci současné íránské vedení motivováno k tomu, aby přistupovalo k dohodě. Ale to jsou věci, které se odehrávají ve veřejném prostoru. A my nevíme, co se vysílá postranními kanály.

Mělo smysl ze strany Izraele a Spojených států jednat z pozice síly? Dostavily se úspěchy?

Smetana: Ne, vojenský zásah byla obrovská chyba. Správné řešení bylo už v roce 2015, kdy jsme měli smlouvu, která byla schopna kontrolovat íránský jaderný program v takovém míře komplexity, že jakékoliv útoky to nemohou nahradit.

Spojené státy měly možnost chybu napravit novou smlouvou a Írán měl obrovskou motivaci na ni kývnout. Protože v letošním roce uplyne deadline pro to, aby mohly být uplatněny takzvané snapbacks sankce ze strany evropských států. Pokud by se aktivovaly, byl by to pro Írán obrovský ekonomický a politický problém, a proto měli obrovskou touhu smlouvu vyjednat.

Schneider: Preferoval bych ponechat hrozbu úderů ve vzduchu a vyjednávat, ale k tomu nedošlo, aby se neznevěrohodnil lidé, kteří říkají, že Trump k útoku nikdy nedá souhlas, protože se vyhýbá vojenskému konfliktu. Tím pádem by hrozba vypadala jako papírový tygr a na Írán by nefungovala.

Nesouhlasím s panem Smetanou v tom, že by se jednalo jenom o smlouvu o jaderném programu – ve hře je i raketový program. V tomto ohledu je Írán na nebezpečné trajektorii, kdy extrémně zvyšoval produkci nejenom jaderného programu, ale i dalších zbraní.

Ze strany Izraele a Spojených států byl útok využitím unikátního oslabení všech regionálních spojenců, které Írán měl.

